«Hay gente que me necesita, yo ya lo perdí todo»: Bombero emocionó con su historia tras perder su casa en incendio en Penco

El devastador incendio forestal que afecta a Penco aún sigue arrasando con la zona. Hasta ahora, la tragedia ha dejado un saldo de 16 personas fallecidas y más de 10 mil hectáreas consumidas por el fuego.

En este complejo escenario que vive la comuna del Biobío, el periodista de Chilevisión, Nicolás Medina, recogió un testimonio que impactó profundamente. Se trata de un bombero local que, pese a haber perdido su vivienda a causa del incendio, no dejó de ayudar para combatir el fuego.

Bombero emocionó con su historia tras perder su casa en incendio en Penco

El periodista preguntó al bombero por su situación, y él respondió: «La verdad, estaba combatiendo un incendio allá en la zona rural, cuando me llamaron desde mi casa que el fuego lo teníamos a 200 metros«.

«Cuando llegué a mi casa ya no había nada que hacer, mi hija se quemó un brazo, gracias a Dios no fue mucho, pero el susto fue tremendo. Estamos todos bien, pero lo perdimos todo«, agregó.

A pesar de perder todo, el bombero aseguró que seguirá combatiendo el incendio: «Voy a retomar mi puesto de bombero porque es mi devoción, yo sé que hay gente que me necesita, yo ya lo perdí todo, yo quiero que la gente no siga perdiendo (…) No hay palabras para explicarlo, es catastrófico para nosotros como bomberos, hemos tenido incendios grandes, pero como este, la verdad, no hay palabras».

El periodista de Chilevisión no pudo evitar la emoción. Con la voz quebrada, reflexionó:

«Es brutal, la verdad, no poder empatizar con el dolor de un hombre, de un vecino, de un chileno que tuvo una acción tan bonita como ser voluntario de Bomberos y que en este momento ve afectada su población, su sector, y que pese a eso, pese al daño, se quedó sin casa, se quedó sin nada y él sigue aquí firme por su barrio«.

«Me decía que Chile se dé cuenta y sepa lo que está ocurriendo en este momento», agregó el reportero.

Respecto a la actualidad en aquel momento en Penco, el periodista comentó: «Las viviendas están completamente destruidas, ya hay confirmación de personas fallecidas al menos en este punto (…) la autoridad de momento no lo confirma, no tenemos el detalle, el desglose, hablan de 9.000 viviendas afectadas acá en la comunidad de Penco».

