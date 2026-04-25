«Somos adultos, no vamos a estar peleando por…»: Faloon rompió el silencio y se refirió a las declaraciones de Daniela Aránguiz

Faloon Larraguibel se refirió a uno de los conflictos más comentados de su entorno personal: su tensa relación con Daniela Aránguiz.

La ex Yingo fue invitada al podcast «Juzgamos y nos funamos«, conducido por Danilo 21, donde repasó su presente y sus recientes polémicas.

Faloon rompió el silencio y se refirió a las declaraciones de Daniela Aránguiz en su contra

Consultada directamente sobre el tema, Faloon optó por tomar distancia: «No quiero meterme ahí, porque siento que por primera vez un atado me ha afectado más… por todo lo que conlleva».

En ese contexto, explicó el vínculo familiar que complica la situación: «En este momento es la cuñada de ‘Rai’, el ‘Cuco’ es mi cuñado… y claro que me ha afectado más».

La exchica reality también admitió las consecuencias de su conflicto: «Lo pasé mal y dije ‘no, a mí no me va a afectar esto y a mi relación tampoco’. Corté eso y ese es el motivo por el que no seguí hablando más. Por eso dije que no teníamos relación, porque no la tenemos«.

Por otro lado, Danilo 21 le recordó las declaraciones de Daniela Aránguiz, que la criticó tras un viaje sin sus hijos:

«Obvio que me afectó que me dijera eso, fue como que casi ‘mala madre, se va de vacaciones sin sus hijos’. Y no es así, yo estoy siempre con mis hijos ¿Por que no puedo estar una semana sin ellos, si están super bien cuidados? (…) Necesitaba descansar, nosotros nos fuimos después de la final de Fiebre de Baile», respondió Faloon.

Durante la conversación, también se abordaron otras declaraciones de Daniela Aránguiz, como comparaciones entre sus matrimonios y la supuesta preferencia de su suegro por la ex Mekano.

Sobre esto, Faloon bajó el perfil: «No la vi, a esa hora estoy durmiendo con mis hijos (…) Somos adultos, no vamos a estar peleando por el cariño de las personas«.

Finalmente, reveló que el tema ha sido conversado con Rai: «Sí hemos hablado, pero yo jamás voy a hacer que ellos (hermanos) se peleen«.

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