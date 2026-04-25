«Está pasando de ser el payaso principal del circo, a una cosa más peligrosa…»: Vasco Moulian arremetió sin filtro contra Sergio Rojas

En el capítulo de este viernes de Primer Plano, estuvo Antonella Ríos, quien reveló su verdad tras la polémica por su despido de Zona Latina. Recordemos que la panelista apuntó contra Sergio Rojas, conductor de Que Te Lo Digo, y reveló tensos episodios entre ambos.

La panelista se vio muy afectada, y comentó acerca de su relación con el periodista: «Fuera de cámara era muy buena persona, pero sí muy manipulador. Su discurso decía que yo era sensible, que me cuesta trabajar en farándula. Siento que me bajaban un poco… No quiero verlo más. Me siento humillada«, relató.

Vasco Moulian arremetió sin filtro contra Sergio Rojas

Uno que no se quedó callado al respecto fue Vasco Moulian, presente en el panel de Primer Plano, mientras se hablaba toda esta situación.

De entrada, comentó: «Tengo la sensación de que este ‘circo’… a mí también me ha tocado recibir, tanto de Sergio como de Sandoval, que también es responsable. Es cómplice, que se haga el hueón…«.

«Ellos gozan con esto, de que nosotros estemos hablando de ellos. En estos momentos lo están gozando», aseguró el panelista..

Sobre Sergio Rojas, Vasco Moulian disparó: «Tiene una enfermedad, que he tratado en ChatGPT de descifrar, pero no lo logro, no descubro. Pero creo que hay un egocentrismo tremendo en él».

«Es un cara dura, con códigos éticos bastante cuestionables, por ahí puede estar teñido algo, tal vez de un alcoholismo, dicen, no me consta. Pero creo que es un ser que está pasando de ser el payaso principal del circo, a una cosa más peligrosa, más preocupante, porque ya vemos que hay tres heridos de gravedad en una misma semana«, cerró.

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