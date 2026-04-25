«Me vendió absolutamente…»: Antonella Ríos entregó su versión tras polémico despido y apuntó a Sergio Rojas

Antonella Ríos rompió el silencio este viernes en Primer Plano, donde abordó su abrupto despido de Zona Latina y lanzó duras críticas contra Sergio Rojas.

La polémica se originó luego de que la comunicadora fuera notificada de su salida inmediatamente después de grabar un capítulo, situación que —según relató— la tomó por sorpresa y la afectó profundamente.

Antonella Ríos entregó su versión tras polémico despido

Durante la entrevista, Antonella Ríos fue directa al referirse a su excompañero: «Esta situación ha transformado mi visión que yo tenía… de que mi amigo, me vendió absolutamente, exponiéndome, no solo a mí, sino que también a mi pareja, esa es una falta de respeto brutal«.

Además, la panelista reconoció que ha evitado cualquier contacto con él: «Me genera estrés, me da un poco de colapso cuando tengo que comunicarme con él y por eso lo he evadido«.

«Lo he pasado muy mal y él no es capaz de escuchar eso. Él le va a bajar el perfil de lo que a mí me pasa, y ha sido difícil, tengo un nudo en la guata. Siento que allá nunca fui escuchada, es un juego que se salió de las manos. Una cosa es trabajar en farándula, pero cuando permito y bajo la guardia y dejo que digan cosas de mí y mi pareja, me parece una falta de respeto«, cerró sobre Sergio Rojas.

El origen del conflicto

Eso sí, Antonella Ríos aseguró que la tensión venía de hace un tiempo: «Me sentí incómoda mucho antes, cuando me pongo a pololear y él se siente como amenazado, de que uno de sus ‘polluelos’… me hace sentir un poco disminuida. Entonces tengo pololo y decía: ‘ay, niñita, te va a cagar’, y me empecé a tostar», relató.

En ese contexto, agregó sobre Sergio Rojas: «Me decía estas cosas brutales respecto a mi pololo. Apareció un comentario en YouTube que decía que mi novio tenía un problema con su ex y empezó una narrativa de todo eso. Mi pareja trató de comunicarse con él para tener derecho a réplica y él se lo negó».

Incluso, la actriz confesó que estas actitudes le afectaron durante el programa: «Las veces que lloré en el programa era porque me sentía absolutamente humillada por palabras de él hacia mí, a mi pareja, opiniones que yo daba, les bajaba el perfil, sentía que ni tenía el espacio para brillar ahí».

Respecto a su amistad con Sergio Rojas, Antonella Ríos aseguró que empezó cuando coincidieron en el reality Palabra de Honor: «Fue mi contención, porque es una persona muy paternal. Cuando empezó a decir cosas de mí al aire… tuvimos una pelea y terminé saliendo. Después volví y fingía demencia… sentí que aguanté más de la cuenta«.

«Fuera de cámara era muy buena persona, pero sí era muy manipulador. Su discurso decía que era sensible, que me cuesta trabajar en farándula. Siento que me bajaban un poco… No quiero verlo más. me siento humillada«, cerró Antonella Ríos.

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