Antonella Ríos se sincera tras ser despedida de Zona Latina: «Yo le dije a mi jefe ‘¡¿por qué me están echando?!’»

En la jornada de este jueves, se dio a conocer que Antonella Ríos fue despedida del canal Zona Latina.

Vale señalar que la popular actriz iba a retornar durante esta jornada al programa «Que te lo digo», en el cual compartía con Sergio Rojas y Luis Sandoval y también del espacio «Encantadas». Sin embargo, tuvo una reunión en la que se le dio a conocer su desvinculación.

Esta noticia no dejó indiferente al mundo del espectáculo. En este sentido, surgió el rumor de que se habría gritado con el gerente de programación Rodrigo Súnico.

Frente a esto, Antonella Ríos se refirió al tema y negó estos supuestos gritos.

Antonella Ríos habla de su renuncia

La actriz no dudó en descartar estos supuestos gritos de los que se hablaban.

«El tema de los gritos no es real, si se puede precisar esa información. Porque pareciera como que yo les grité. Y no», indicó Antonella Ríos en diálogo con Glamorama.

«Lo que hice yo cuando me dicen ‘ven a firmar tu despido’, fue ‘¡¿qué?!’. Hoy es el día que volvía de la licencia. ‘¿Y por qué?’… No sé qué, no sé qué», añadió la actriz.

Además, Antonella Ríos dio a conocer que cuando se enteró de sus renuncia reaccionó sorprendida y se los comentó a sus compañeros.

«Y ahí salgo (de la reunión) y digo ‘¡amigos míos, me acaban de despedir, les doy un beso a todos! ¡Los quiero mucho!’. Muy hiperventilada, por supuesto, y muy agitada», expresó.

«Pero en ningún momento grité a la gente para tratarla mal. Entonces esa información no es precisa… Yo le dije a mi jefe ‘¡¿por qué me están echando?!’», aclaró Antonella Ríos.

«O sea, ¿te parece poco que te echen de un día para otro?… Es como ‘¡hello!’. No es como gritos caneros o callejeros, es como ‘a ver, ¿qué está pasando?’», finalizó.

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