El actor Jorge Arechet sorprende con el podcast «En la práctica»: espacio enfocado en bienestar y cómo mejorar hábitos

Los 40 años y ser padre suelen marcar un importante hito en la vida. En este sentido, para el actor Jorge Arechet, este momento marcó el inicio de la búsqueda personal por entender por qué actuamos cómo lo hacemos y cómo podemos vivir mejor.

Y precisamente de este proceso nace «En la práctica», programa de Podium Podcast Chile que se estrenará próximamente y que cada sábado ofrecerá un espacio dedicado a la reflexión.

«En la práctica» se estrena próximamente

En un total de ocho episodios, Jorge Arechet va a conversar con con especialistas de múltiples áreas. Entre ellos, se encuentra la neuróloga Vivian Wanner, el destacado gimnasta Tomás González y también se abordará la iniciativa «Zona Libre de Alcohol», impulsada por Manuel Iturrieta.

En estas conversaciones se aborda el funcionamiento de cuerpo y la mente con el fin de enfrentar distintas problemáticas cotidianas.

«¿Y si el bienestar fuera un proceso y no una promesa?», se pregunta Jorge Arechet. «No buscamos soluciones mágicas, sino entender cómo pequeños ajustes en el sueño, el deporte o el uso del celular pueden cambiar radicalmente nuestra calidad de vida». Estos son algunos de los temas que se abordan en este proyecto.

Con este estreno, Podium Podcast Chile amplía su catálogo con contenidos que fusionan experiencias personales, aprendizaje u una mirada con impacto sicua. De este modo, «En la Práctica» se perfila para ser una guía de quienes quieren mejorar sus hábitos.

El estreno estará disponible este sábado 25 de abril. Esto se debe a que el fin de semana se ha convertido en el refugio para el autocuidado, el deporte y el ocio. Esto debido a que durante estos días muchas personas aprovecha de recuperar el tiempo que quita la rutina.

El primer capítulo de este podcast estará disponibles a través de YouTube, Spotify y el resto de plataformas digitales.

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