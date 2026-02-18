¿Fin a los conciertos?: Futura ministra Natalia Duco aseguró darle prioridad al deporte en el Estadio Nacional

Lo que empezó como una simple reunión podría traer el fin de los conciertos en el Estadio Nacional. Natalia Duco, quien tomará el cargo como ministra del Deporte de José Antonio Kast, aseguró que buscará darle prioridad a los eventos deportivos en el recinto de Ñuñoa y no a los espectáculos.

Uno de los motivos que la llevó a tal decisión fue por el mal estado de la cancha después de la presentación de Chayanne.

El nuevo rol de Duco

A solo un mes del cambio de mando, la especialista en lanzamiento de bala prepara sus primeros movimientos como ministra del Deporte.

Mediante una reunión con Jaime Pizarro, actual autoridad de la cartera, conversaron acerca del futuro que se viene para el deporte y el Estadio Nacional, recinto que se ha visto afectado por el exceso de conciertos en el lugar.

“Sé que es un tema conflictivo. Hay que definir lo del Parque Estadio Nacional y todo lo que tiene que ver con los recitales. Es algo que vamos a determinar”, manifestó la ex deportista.

En esa línea, es que afirmó que el deporte irá siempre por sobre las otras cosas. “La prioridad del Parque Estadio Nacional es que sea el centro del deporte en Chile y eso no puede ser de otra manera”, aseguró.

Sin embargo, no le da el cierre definitivo a los conciertos en el recinto de Ñuñoa, ya que recalcó ver “cómo logramos un equilibrio, hay otros temas que no es llegar y pasar por arriba de eso. Por eso nos estamos informando”.

“Ahí viene mi oportunidad de tener mi visión, apoyada por el presidente electo José Antonio Kast, que me ha dado toda la confianza para hacer los cambios que queremos hacer”, afirmó.

Con ello, concluyó que en los próximos cuatro años hará “los cambios necesarios para dejar nuestro sello personal en pro del alto rendimiento, pero sobre todo de la familia”.

Es sabido que el Estadio Nacional ha sido uno de los recintos preferidos para hacer conciertos. Recientemente tuvo la participación de Chayanne, y antes se había presentado Bad Bunny con tres fechas seguidas, entre otros artistas.

La situación provocó que el recinto comience a presentar deterioros en su interior, sobre todo en la cancha, espacio más significativo para el deporte.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google