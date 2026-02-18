«Un par de veces me pegó»: Rostro de TV impactó al revelar que sufrió violencia en el pololeo

En el más reciente capítulo de Tal Cual, programa de TV+, aboradaron la polémica entre Yamila Reyna y Américo. Cabe recordar que terminó con una denuncia, por una presunta agresión. A raíz de esto, Jordi Castell, uno de los panelistas, confesó una anécdota de violencia en el pololeo.

Según confesó el fotógrafo, Hace años tuvo una relación con un hombre violento, que lo agredió en algunas ocasiones. Al respecto, señaló que hay que saber en que momento terminar una relación.

Jordi Castell impactó al revelar que sufrió violencia en el pololeo

Jordi Castell, señaló el respecto lo importante que era salir de una relación agresiva: «Yo tuve un novio tóxico que era violento y que un par de veces me pegó unos empujones«, señaló de entrada.

«Un pololo que era brillante, doctor, estudiando psiquiatría, olvídate, brillante, muy buen amante, buen mozo, culto, educado, las tenía todas, pero era violento. Y yo empecé a ver señales de su violencia un par de veces me pegó un empujón, le gustaba hacer violencia psicológica harta», explicó el comunicador.

Eso sí, aseguró que siempre supo que «la cosa tenía fecha de vencimiento«.

Así, Jordi Castell contó el momento en eque decidió hacer algo al respecto: «Hasta que un día me pilla en verano, los dos a pata pelada en el departamento y como que me va a violentar de nuevo, me pega el empujón y me tira para atrás. Yo estaba en la cocina y estaban todos los frascos de vidrio de la legumbres y yo agarro los frascos y empiezo a tirarlos al suelo«.

«Tiré un frasco al suelo, lo puse y le dije: ‘Pégame ahora’. Le tiré el frasco en la espalda, lo dejé rasguñado entero. Por supuesto, la relación se acabó en ese momento. Yo llamé a una amiga, que es mi mejor amiga hasta el día de hoy, y me fue a buscar a la casa«, complementó.

Para cerrar, Jordi Castell realizó una reflexión al respecto: «¿Qué pasa? Que uno puede ver señales de un hombre violento, un celópata, y en algún minuto tienes que darte cuenta y rayar la cancha inmediatamente«.

