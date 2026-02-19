“Conecta con tu mejor versión”: Kenita Larraín realizará un retiro de sanación para todo público en Punta Cana

La figura pública chilena, Kenita Larraín, anunció en sus redes sociales que realizará un nuevo retiro de sanación. El lugar será en un lujoso resort en República Dominicana. El espacio dispondrá de diversas actividades sobre liberación, reconexión con tu alma y abrir caminos para las energías del 2026.

Mediante su cuenta de Instagram, la numeróloga, con estudios de terapias alternativas, invitó a sus seguidores a inscribirse en este encuentro.

“Quiero invitarlos para mi próximo retiro de sanación”, mencionó en una publicación. El evento se llevará a cabo entre el 11 y 17 de mayo de 2026, en el resort de Meliá, Punta Cana Beach.

Actividades durante el retiro de sanación

Así mismo, explicó que este año, numerológicamente, es un año para dar inicio a nuevas etapas en la vida. “El propósito de este viaje es unirnos en una aventura de sanación para abrirnos a los regalos que el universo tiene para nosotros”, explicó la ex modelo.

“Te invito a compartir conmigo una experiencia inolvidable de alegría, disfrute, descanso, liberación y reconexión con tu ser en Punta Cana”. El viaje será acompañado por la agencia de Ananda Travel, que realiza «viajes wellness», experiencias turísticas enfocadas en mejorar tu salud integral.

Las actividades que más destacó son aquellas que desarrollarán conexiones con tu alma interior para renovar el cuerpo con energías positivas. “Encaminarnos hacia nuestro verdadero propósito para conectar con nuestra mejor versión”, mencionó.

En el video, donde comentó sobre este retiro de sanación, aclaró que habrá momentos como clases de yoga, numerología, constelaciones familiares, pilates, clases de baile, entre otras cosas. Aparte, habrá spa, piscina y playa.

Por otra parte, la ex figura ha dado conferencias sobre la conexión entre cuerpo, emociones y energía, y cómo puedes armonizarlas para enfrentar enfermedades y alcanzar tu bienestar.

También escribió dos libros «El camino de tus números» y «El camino de tu nombre», donde explica las diferentes conexiones que puedes tener a través de tu vida.

