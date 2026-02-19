¡Día de la Cumbia Chilena 2026!: Revisa la fecha y los artistas confirmados para la fiesta gratuita en Quinta Normal

Sin dudas la cumbia ha sido uno de los géneros que más resuena en los chilenos. Su apasionado ritmo tropical y alegre te lleva a corear las canciones de bandas que tanto reflejan esta pasión.

Por ello, se celebrará el Día de la Cumbia Chilena 2026 con un espectacular evento gratuito donde podrás cantar y bailar la identidad de la cumbia en Chile.

El festival cumbiero se realizará en plena calle de Quinta Normal, donde podrás reunirte con diversos artistas de renombre. El motivo del show busca reconocer el valor emocional, cultural e histórico de este género que forma parte del país.

El origen de la cumbia

Todo comenzó en el año 1962, cuando debutó la Sonora Palacios, grupo que creó las primeras cumbias chilenas. Fue así como se dio inicio a un género musical que no ha parado de crecer y evolucionar, acompañando a distintas generaciones a lo largo del país.

El legado también se proyecta a través de Marti Palacios, músico y creador del primer grupo cumbiero. De hecho, fue nombrado Hijo Ilustre de Quinta Normal.

Incentivó la creación de la Fundación Sonora Palacios para promover la cultura popular y abrir puertas para quienes quieran desarrollarse en la música.

Fechas y artistas confirmados

La segunda edición del Día de la Cumbia Chilena está programada para el sábado 28 de febrero en la comuna de Quinta Normal.

Al ser una fiesta en la calle, se cerrará parte de San Pablo entre Santa Genoveva y Radal. Tendrá un escenario central en Pedro León Ugalde.

El acceso es gratuito, y comenzará desde las 17:00 horas hasta las 00:00 horas. Estará a pasos del metro Gruta de Lourdes, línea 5.

Revisa el listado de los artistas que irán a festejar el Día de la Cumbia Chilena:

Nina La que Brilla

Karla Melo

La Shinculpa

La Noche

La Mary

Amerikan Sound

Paula Rivas

El bloque 8

Y sin olvidar a los anfitriones, La Sonora Palacios.

