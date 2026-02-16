Conseguirían un hito nunca antes visto: Este es el grupo que podría hacer historia en el Festival de Viña del Mar 2026

La agrupación femenina surcoreana, NMIXX, vendrá a Chile para cerrar la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026. El grupo ha causado revuelo tras ser nominadas a candidatas para reina del festival.

Las candidaturas ya están disponibles para el público, quienes podrán votar por su rey y reina a través del sitio web de Diario La Hora. Los resultados elegirá a los 10 favoritos y 10 favoritas, que pasarán a la última fase.

¿Cuál es el hito?

NMIXX podría marcar un precedente en el Festival de la Canción. Tras entrar al certamen como candidata a reina, abre la posibilidad de que no sea solo una artista la que se lleve el título, sino que las seis integrantes serían reinas.

Esta sería la primera vez en el que el Festival de Viña tendría a seis reinas como sucesoras de Emilia Dides, quien fue la reciente reina del certamen.

A su vez, marcan otro hito, el cual trata de que es la primera banda de k-pop en debutar como candidata a reina y presentarse en el festival, situación que antes no había ocurrido.

Reacción de NMIXX

Desde Corea del Sur, la nominación generó revuelo de sus seguidores. Desde la aplicación “Fans”, plataforma que usan distintos grupos de k-pop para interactuar con los fans, comentaron sobre el suceso.

Un seguidor publicó que NMIXX era candidata a reina del certamen, cuestión que una de las integrantes del grupo, Lily, respondió desde su cuenta oficial.

“¡Estoy muy feliz!”, comentó la intérprete de la banda.

El grupo, formado por JYP Entertainment, debutó en febrero de 2022. Sus seis miembros, Lily, Haweon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin son quienes le dan vida a NMIXX. Su estilo musical, denominado «Mixx Pop», combina diferentes géneros en una sola canción, destacando por sus coreografías intensas, voces potentes y ritmos energéticos del pop.

