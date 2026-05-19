Fabrizio Copano vivió incómodo momento con seguidores de Donald Trump en Estados Unidos: lo que pasó nadie lo esperaba

Fabrizio Copano vivió una incómoda situación durante un reciente show que llevó a cabo en Estados Unidos.

El comediante nacional, quien vive en el país ubicado en Norte América, recurrió a su cuenta de Instagram para mostrar un curioso episodio que vivió con partidarios de MAGA, movimiento político «Make America Great Again» que popularizó Donald Trump.

Resulta que en esta oportunidad, Fabrizio Copano fue increpado. «¿Puedes decir algo divertido en vez de hablar de política?», le gritó un sujeto.

Frente a esto, el chileno sorprendió con una respuesta que sacó aplausos. «No, no quiero hacer esa mierda (sic). Eso es todo, quiero hacer lo que yo quiera», indicó.

Sin embargo, los seguidores de Trump no estuvieron de acuerdo. «Creo que ICE -Inmigración y Control de Aduanas- está viniendo», lanzaron.

Frente a esto, Fabrizio Copano extrañado consultó: «¿Qué está pasando con este lugar?».

El inesperado momento que vivió Fabrizio Copano

Posteriormente, el comediante nacional invitó a los hombres que lo increparon a retirarse, quienes salieron del recinto. De este modo, la situación no siguió escalando.

Y cuando todo estaba más tranquilo, Fabrizio Copano siguió con su show y lanzó: «Odio cuando la gente dice que la IA les quitará el trabajo, porque soy migrante y eso es lo mío. Solo llámenme Juan-GPT».

«Odio mucho ese chiste, pero siempre funciona porque ustedes son racistas», añadió el humorista.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Marlen Olivari fulmina a uno de sus ex con ácida talla en Canal 13: «Había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google