Popular figura de TV alza la voz tras ser hospitalizado de urgencia: tomó importante decisión

Recientemente, Luis Mateucci recurrió a sus redes sociales para entregar detalles de su estado actual de salud, ya que recientemente estuvo internado de urgencia.

Recordemos que el jueves pasado, el exchico reality recurrió a la Clínica Indisa tras tener intensos dolores en el pecho y complicaciones para respirar y quedó hospitalizado.

Además, en dicha oportunidad, Luis Mateucci reconoció que había tenido una gran carga laboral. Esto principalmente por seis eventos en un fin de semana.

«No sé lo que me pasó, me acaban de ingresar. Hice seis eventos el fin de semana en tres días y terminé mal… Me faltaba el aire, tuve fiebre», explicó aquella vez.

Y recientemente, mientras se está recuperando el chico reality compartió un video, en el cual actualizó su estado de salud.

«Estoy descansando, sigo en reposo. Ya con un poquito de hambre, por suerte, ya estoy comiendo», partió señalando Luis Matucci.

Además, después indicó que todo se habría producido por un cuadro viral, a lo que se le sumó el cansancio que acumulaba. «Fue estrés, y un cúmulo de cosas las que me pasaron, pero bueno, ya estoy tratado y ya estoy en plena recuperación», expresó.

Vale señalar que esta situación provocó que el argentino se pusiera a analizar cómo está llevando su ritmo de vida. «Cuando te pasan estas cosas, te replanteas un montón de cosas; me las estoy replanteando, pero yo soy feliz con lo que hago», indicó.

La reflexión de Luis Mateucci

Tras la situación que vivió, el argentino indicó: «Cuando te pasan estas cosas hay que poner un stop y ver cómo seguir avanzando desde otra forma».

Asimismo, Luis Mateucci indicó: «Extraño a mi familia, extraño a mi gente que me conoce, que te apachucha, que te dé ese cariño».

En tanto, para tranquilizara sus seguidores, indicó: «Voy a estar bien, voy a levantar el peso otra vez, no me gusta verme tan flaco. Hay Mateucci para rato, así que quédense tranquilos. Yerba mala nunca muere. Los quiero mucho y gracias por preocuparse».

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