¿Quiénes son tus favoritos?: Revelan la lista oficial de los candidatos a Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2026

Comenzó la votación popular para escoger a los 20 favoritos del público. Son 26 candidatas y 31 candidatos quienes competirán por la corona.
Quedan pocos días para que inicie el Festival de Viña del Mar 2026 y la lista oficial de los candidatos para rey y reina del certamen está arriba. La votación popular se encuentra disponible con 26 candidatas y 31 candidatos, quienes competirán por ser los sucesores de Emilia Dides y Camilo González. El público terminará por escoger a los 20 favoritos.
En la lista, publicado por el diario La Hora, están inscritos artistas confirmados al show, participantes de las competencias, animadores oficiales y más.
Lista oficial de candidatos
Según el proceso de votación, solo 10 mujeres y 10 hombres podrán pasar a la segunda etapa. En esta, los votos serán protagonizados por la prensa acreditada al Festival.
Estas son las candidatas a Reina:
- Alejandra Isaacs Vega (representante Marga Marga TV + Giro Visual)
- Camila Mainz (representante TVR)
- Emily Ceco (representante Caras TV Argentina)
- Gloria Estefan (artista festival)
- Karen Doggenweiler (animadora festival)
- Majo Cornejo (competencia México)
- Mon Laferte (artista festival)
- Rebolú (competencia Colombia)
- Vanilla Ninja (competencia Estonia)
- Asskha Sumathra (artista festival)
- Carmen Gloria Arroyo (jurado festival)
- Fátima Bosch (jurado festival)
- Ignacia Michelson (representante Visión Plus TV)
- Karla Melo (representante Zapping TV + Prensa Chilena)
- María Paláe (competencia España)
- Nmixx (artista festival)
- Skarleth Labra (representante Chilevisión)
- Verónica Villarroel (jurado festival)
- Brenda (competencia Ecuador)
- Chiara Grispo (competencia Italia)
- Florencia Vial (animadora festival)
- Joy (artista festival)
- Li Saumet de Bomba Estéreo (artista festival)
- Maria Paz Arancibia (representante Todo Se Sabe + Vive)
- Piare Con P (artista festival)
- Titi García Huidobro (representante Tevex)
Los candidatos a Rey son:
- A los 4 vientos (competencia Chile)
- Diego Pánico Espinoza (representante Todo Se Sabe + Vive)
- Fernando Godoy (animador festival)
- Juan Manuel Astorga (jurado festival)
- Mario Solís (representante Caras TV Argentina)
- Matteo Bocelli (artista festival)
- Pastor Rocha (artista festival)
- Polo Borgoño Guzmán (representante Marga Marga TV + Giro Visual)
- Rodrigo Pelao González (jurado festival)
- Son del Valle (competencia Chile)
- Yandel (artista festival)
- Antoñito Molina (competencia España)
- Emanuel Noir de Ke Personajes (artista festival)
- Jesse (artista festival)
- Juanes (artista festival)
- Martín González Jadell (representante Tevex)
- Milo J (artista festival)
- Paulo Londra (artista festival)
- Princeso (Mundo de la Música + Mundo)
- Rodrigo Herrera (representante TVR)
- Stefan Kramer (artista festival)
- Campedrinos (competencia Argentina)
- Esteban Duch (artista festival)
- Johnny Sky (competencia República Dominicana)
- Karim Butte (animador festival)
- Matías Godoy (representante Visión Plus)
- Pablo Chill-E (artista festival)
- Pet Shop Boys (artista festival)
- Rafael Araneda (animador festival)
- Rodrigo Villegas (artista festival)
- Trex (competencia México)
Proceso de votación
Para ejercer tu voto, solo deberás ingresar al sitio web del diario La Hora y cliquear en el banner que aparece en la página apenas cargue y te redirigirá al sitio de votación.
Completa la información necesaria, como tu nombre y apellido, correo y número de teléfono. La página se actualizará y podrás escoger a tu candidata y candidato.
Además, podrás elegir uno de los tres anillos que lucirá la próxima reina. Entre ellas están las opciones “Viviana: La dama del lago”, “Brigitte: La dama de los manantiales” y “Nerissa: Hija del mar”.
Con todos los pasos completados, tu voto quedará registrado automáticamente. El cierre de votaciones se realizará a las 23:59 horas del día lunes 23 de febrero. La campaña tendrá a lo menos 10 días para tener los mayores votos y lograr la corona.
