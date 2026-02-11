11 Feb, 2026. 17:31 hrs

¿Quiénes son tus favoritos?: Revelan la lista oficial de los candidatos a Rey y Reina del Festival de Viña del Mar 2026

Comenzó la votación popular para escoger a los 20 favoritos del público. Son 26 candidatas y 31 candidatos quienes competirán por la corona.

Por Javiera Santa Cruz
Reyes Del Festival Viña Del Mar
Diario La Hora

Quedan pocos días para que inicie el Festival de Viña del Mar 2026 y la lista oficial de los candidatos para rey y reina del certamen está arriba. La votación popular se encuentra disponible con 26 candidatas y 31 candidatos, quienes competirán por ser los sucesores de Emilia Dides y Camilo González. El público terminará por escoger a los 20 favoritos.

En la lista, publicado por el diario La Hora, están inscritos artistas confirmados al show, participantes de las competencias, animadores oficiales y más.

Lista oficial de candidatos

Según el proceso de votación, solo 10 mujeres y 10 hombres podrán pasar a la segunda etapa. En esta, los votos serán protagonizados por la prensa acreditada al Festival.

Estas son las candidatas a Reina:

  • Alejandra Isaacs Vega (representante Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Camila Mainz (representante TVR)
  • Emily Ceco (representante Caras TV Argentina)
  • Gloria Estefan (artista festival)
  • Karen Doggenweiler (animadora festival)
  • Majo Cornejo (competencia México)
  • Mon Laferte (artista festival)
  • Rebolú (competencia Colombia)
  • Vanilla Ninja (competencia Estonia)
  • Asskha Sumathra (artista festival)
  • Carmen Gloria Arroyo (jurado festival)
  • Fátima Bosch (jurado festival)
  • Ignacia Michelson (representante Visión Plus TV)
  • Karla Melo (representante Zapping TV + Prensa Chilena)
  • María Paláe (competencia España)
  • Nmixx (artista festival)
  • Skarleth Labra (representante Chilevisión)
  • Verónica Villarroel (jurado festival)
  • Brenda (competencia Ecuador)
  • Chiara Grispo (competencia Italia)
  • Florencia Vial (animadora festival)
  • Joy (artista festival)
  • Li Saumet de Bomba Estéreo (artista festival)
  • Maria Paz Arancibia (representante Todo Se Sabe + Vive)
  • Piare Con P (artista festival)
  • Titi García Huidobro (representante Tevex)

Los candidatos a Rey son:

  • A los 4 vientos (competencia Chile)
  • Diego Pánico Espinoza (representante Todo Se Sabe + Vive)
  • Fernando Godoy (animador festival)
  • Juan Manuel Astorga (jurado festival)
  • Mario Solís (representante Caras TV Argentina)
  • Matteo Bocelli (artista festival)
  • Pastor Rocha (artista festival)
  • Polo Borgoño Guzmán (representante Marga Marga TV + Giro Visual)
  • Rodrigo Pelao González (jurado festival)
  • Son del Valle (competencia Chile)
  • Yandel (artista festival)
  • Antoñito Molina (competencia España)
  • Emanuel Noir de Ke Personajes (artista festival)
  • Jesse (artista festival)
  • Juanes (artista festival)
  • Martín González Jadell (representante Tevex)
  • Milo J (artista festival)
  • Paulo Londra (artista festival)
  • Princeso (Mundo de la Música + Mundo)
  • Rodrigo Herrera (representante TVR)
  • Stefan Kramer (artista festival)
  • Campedrinos (competencia Argentina)
  • Esteban Duch (artista festival)
  • Johnny Sky (competencia República Dominicana)
  • Karim Butte (animador festival)
  • Matías Godoy (representante Visión Plus)
  • Pablo Chill-E (artista festival)
  • Pet Shop Boys (artista festival)
  • Rafael Araneda (animador festival)
  • Rodrigo Villegas (artista festival)
  • Trex (competencia México)

Proceso de votación

Para ejercer tu voto, solo deberás ingresar al sitio web del diario La Hora y cliquear en el banner que aparece en la página apenas cargue y te redirigirá al sitio de votación.

Completa la información necesaria, como tu nombre y apellido, correo y número de teléfono. La página se actualizará y podrás escoger a tu candidata y candidato.

Además, podrás elegir uno de los tres anillos que lucirá la próxima reina. Entre ellas están las opciones “Viviana: La dama del lago”, “Brigitte: La dama de los manantiales” y “Nerissa: Hija del mar”.

Viviana, Brigitte Y Nerissa, Los Anillos Para La Reina Del Festival De Viña Del Mar
Viviana, Brigitte Y Nerissa: Los Anillos A Escoger Para La Reina Del Festival De Viña Del Mar.

Con todos los pasos completados, tu voto quedará registrado automáticamente. El cierre de votaciones se realizará a las 23:59 horas del día lunes 23 de febrero. La campaña tendrá a lo menos 10 días para tener los mayores votos y lograr la corona.

