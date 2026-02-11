«Va todo el equipo, menos yo»: Rostro de Mega reveló que no fue invitada a la Gala de Viña

Una de las personalidades más queridas de Mega, en específico, del matinal del canal, sorprendió tras revelar que no será parte de la Gala de Viña 2026.

La notera del Mucho Gusto, además, señaló que la sorprendió que fue la única del equipo en no recibir la invitación. Es decir, que será la única del programa que no estará presente en el evento previo al Festival de Viña del Mar.

Darynka Marcic no desfilará por la Gala de Viña

Página 7 conversó con la periodista de Mega, Darynka Marcic. La notera del matinal se hizo viral con sus divertidos despachos, sobre todo, los que realizó en año nuevo. Además, también participó de la Gala de Viña anteriormente.

Pero desde el medio citado, le preguntaron si asistiría este año, a lo que respondió: «No, no asistiré, no fui invitada, pero bueno, hay problemas peores. Hay problemas reales».

Respecto a las razones de su ausencia, Darynka Marcic señaló: «No he preguntado, al final sus razones a mí no me interesan realmente, asumo que es porque prefieren otro tipo de personas pasando por la alfombra, está bien, ellos mandan«.

«Es una sensación bien rara, al final todo el equipo va menos uno, pero no sé muy bien qué pensar al respecto. Tampoco es que me desvele el asunto, creo que como ya viví pasar por la alfombra roja, yo soy una agradecida de ello y hay problemas reales de los que preocuparse», agregó la periodista.

Por último, le restó importancia a su ausencia: «Hay varios que quedaron fuera y que muchos esperaban ver. Al final ellos deciden quién y tendrán sus motivos».

Eso sí, desde el medio citado aseguraron que Darynka Marcic estará presente en la Gala de Viña, no pasando por la alfombra roja, sino que informando como periodista.

