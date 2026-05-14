Restricción vehicular de este viernes: estos son los vehículos que no pueden circular en la capital este 15 de mayo

El 1 de mayo entró en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Esta medida tiene la finalidad de cuidar la calidad del aire en la capital y provoca que diversos vehículos no puedan circular.

De hecho, la medida es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

De este modo, la restricción vehicular se aplica en Santiago durante meses de otoño e invierno. Periodo en el cual empeora más la calidad del aire.

La medida se aplica desde lunes a viernes (excepto feriados). Mientras que el horario es desde las 07:30 hasta las 21:00 horas.

La restricción vehicular de este viernes 15 de mayo

Los vehículos que tendrán restricción vehicular en la capital durante la jornada de este viernes 15 de mayo son aquellos que tienen una patente que finaliza en estos números:

Automóviles que son catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre de 2011: 6 o 7.

Automóviles que no son catalíticos y que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas de antes del 2002: 2, 3, 4, o 5.

Motocicletas inscritas desde el 2002 a septiembre de 2010: 6 o 7.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Transporte de carga que no cuentan con sello verde: 2, 3, 4, o 5.

Resulta importante mencionar que la restricción vehicular se aplica en toda la provincia de Santiago, incluyendo las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

En este sentido, la recomendación es que los conductores estén pendientes a la medida con el fin de cuidar la calidad del aire en la capital. Además, de esta manera evita ser multados. Recordemos que las sanciones por inclumplir la normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a cerca de entre $70 mil y $90 mil.

Para conocer el calendario completa de la restricción vehicular y acceder a más información puedes revisar el sitio web del Gobierno.

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