Día de San Valentín: Estos son los mejores panoramas gratuitos para disfrutar con tu pareja en Santiago

San Valentín llega este sábado 14 para celebrar el día de los enamorados, y disfrutar del amor y la amistad con panoramas gratuitos para festejar. Santiago ya se está preparando con diversas actividades que podrás pasar junto a tus seres queridos o en soltería. Desde shows en vivo hasta “picnic del amor”, revisa el listado programado para tener una adorable tarde.

Entre momentos de cine, ferias culturales, catas de café y jornadas de lectura colectiva, las calles de Santiago se llenarán de festivos para este fin de semana.

Plaza Brasil

“No prometemos amor, pero habrá swing y ajedrez”. La cuenta de Instagram de Santiago Turismo publicó las diferentes actividades que se llevarán a cabo desde las 12:00 horas en adelante por la calle de Plaza Brasil.

Encontrarás espacios para visitar el Mercado Kimen, con artículos como ilustraciones, juegos, papelería y más. También habrá un encuentro de ajedrez a las 15:30 horas.

Para la tarde, entre las 18:00 horas, está programado Parenteswing, un grupo que se reúne para bailar al aire libre. A esto, se le agrega el “Grupette de Jazz”.

Si te gusta el cine, a las 20:30 horas presentarán “Las trillizas de Belleville”, un film animado para todas las edades.

Ubicado a las afueras del frontis del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en Plaza Francisco Brugnoli, estará el Mercado Tesoro. Un espacio que expondrá confecciones nacionales, música en vivo y un ambiente para quedarse y disfrutar.

Mercado Factoría Franklin

Con entrada liberada, ubicado en Franklin 741, estará este 14 y 15 de febrero el Mercado Factoría.

Un espacio donde podrás recorrer y descubrir proyectos de arte, gastronomía y oficios, que estarán acompañados de música en vivo y dj sets en ambas jornadas. Conocerás a los expositores seleccionados y conversar con quienes están detrás de cada proyecto.

Amor por el Jazz

Para los fanáticos del jazz, y los que no, este sábado estará presentándose un recorrido musical por la historia del jazz. La reunión se dará en el jardín, piso 3 del MUT.

Repasará grandes hitos y personajes, finalizando con un concierto en vivo en El Jardín.

Picnic Cultural

Vuelve a Cerrillos el famoso Picnic Cultural, una tarde llena de música y entretención. Este sábado en Av. Lonquén 7518, desde las 18:00 horas, podrás ir con tu manta al Centro Cultural Tío Lalo Parra.

Tendrá música en vivo, DJ, show circense, stand de cartas, juegos, food trucks y más.

El ritmo de Brasil

Daniela Benito, una cantante y coach chilena, realizará un espectáculo de música en vivo donde cantará los éxitos más recordados de la bossa nova, desde la samba en ‘Más que nada’ hasta su single con el intérprete Frank Sinatra, The Girl from Ipanema.

El show se realizará en la Corporación Cultural de La Reina en Plaza El Tambo, comuna de La Reina, a las 20:00 horas. La entrada es liberada.

Yungay Coffee

¿Tú y tu pareja aman el café?, entonces este es el mejor lugar para disfrutar San Valentín.

Casona Compañía realizará una tarde llena de café entre las 18:00 y las 23:00 horas. Podrás crear catas de café gratuitas de distintas importadoras de café tostado y, por si fuera poco, acompañarlas con galletas al estilo New York y pizza. El ambiente tendrá una selección de DJs.

La cata debe ser con inscripción previa en el Instagram de Casona Compañía. La entrada es liberada y puedes adquirirla por PortalDisc.

Casarte por $2.000 pesos

Si no puedes más del amor que sientes por tu pareja, sorpréndela con una hora agendada para casarse por el civil. El trámite en oficina cuesta tan solo $1.830 pesos.

