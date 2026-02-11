Después de 27 años: Claudia Conserva volverá a la actuación con una innovadora teleserie

Claudia Conserva será parte de una nueva propuesta de Canal 13. La comunicadora dejó la actuación en 1999, con el personaje de «Carrie Castro» en Fuera de Control. Sin embargo, ahora volverá con todo al rubro que la vio nacer en televisión.

Esta vez, volverá a la actuación de la mano de Enamorada(s), la nueva teleserie vertical de Canal 13. Claudia Conserva tendrá el papel de Malú, la madre de la protagonista Sofía (Catalina Covarrubias), quien está a punto de casarse con Álvaro (Raimundo Alcalde).

Claudia Conserva volverá a la actuación con una innovadora teleserie

Acorde a información de Publimetro, Claudia Conserva se refirió a su regreso a la actuación: «Estoy feliz. Fue una noticia que no me la esperaba, estaba en el supermercado comprando cuando me llamaron para contarme de este proyecto y no dudé ningún segundo, no les dije ni tengo que pensarlo, les dije ‘sí, quiero estar ahí’, porque las ganas de actuar siempre han estado«.

Respecto al por qué, aseguró que la actuación le demandaba mucho tiempo, pero aún así, «El bichito de la actuación estuvo latente«.

«Ahora estaba abierta a la posibilidad de que me llamaran para algo así puntual y que sea de Canal 13 me encanta. Yo le tengo un gran cariño a Canal 13, estuve 10 años acá entre los años 90 y 2000, hice cinco teleseries e hice programas como Video loco y Maravillozoo, que me marcaron no solamente a mí, sino que a toda una generación», agregó Claudia Conserva.

En esa misma línea, señaló sobre Canal 13: «acá me hice grande y fui muy feliz, entonces me dio mucho gusto que fuera desde este lugar que me ofrecieran participar en estas teleseries verticales que me parecen súper entretenidas».

Por último, Claudia Conserva aseguró que gran parte de su inspiración para volver a la actuación se la debe a las series que vio durante su enfermedad:

«Mientras estuve con cáncer vi muchas series, estábamos en pandemia y yo aislada, y vi Peaky Blinders, que es una serie que me dejó loca, me encantó, me enamoré del personaje del actor Cillian Murphy, ‘Tommy Shelby’, y dije ‘si sobrevivo a esta enfermedad, yo tengo que volver a actuar’… a ese nivel, me motivó mucho», cerró la actriz y comunicadora.

