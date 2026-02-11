«Está sentada con personas con las que ella no trabajaría…»: Aseguran que Fran García-Huidobro no estaría cómoda en Primer Plano

Este año se concretó el regreso de Fran García-Huidobro a Chlievisión, tras una inesperada y abrupta salida de Mega. La panelista, además, volvió a uno de los programas más icónicos del canal, que ya había conducido en su anterior paso, Primer Plano. En aquellos años, estaba a cargo del programa junto a Julio César Rodríguez, quien también fue su pareja.

Eso sí, según Nacho Gutiérrez, uno de sus amigos y colega en la farándula, la «Dama de Hierro» no estaría para nada conforme con el panel del programa.

Aseguran que Fran García-Huidobro estaría incómoda en el panel de Primer Plano

En el más reciente capítulo de Hay Que Decirlo, Nacho Gutiérrez y el resto del panel analizaron la última polémica de Fran García-Huidobro. Esta vez, le lanzó un potente mensaje a una figura de Chilevisión, la que aseguran, sería Cony Capelli.

Cabe recordar que la panelista explicó que un integrante de Chilevisión habría salido del canal bajo una licencia psiquiátrica, pero estaba de vacaciones en Cancún.

Ahora, en el programa de Canal 13, Gissella Gallardo le preguntó directamente a Nacho Gutiérrez: «¿Crees que Fran se pueda sentar en el mismo panel con Cony?».

«Absolutamente. Si tú me dices si vamos a ver el cara a cara… Francisca conoce el show más que cualquiera. Ya veo a Coni, Fran y Naya Fácil ahí«, explicó Nacho Gutiérrez.

Eso sí, contrastó esta opinión con la incomodidad de Fran García-Huidobro: «Está sentada con personas con las que ella no trabajaría, pero ella no elige a los panelistas».

Nacho Gutiérrez no entró en mayor detalle para evitar la polémica, por lo que no se sabe a quién hacía referencia con la supuesta incomodidad. Además, cabe recordar que el panel de Primer Plano hoy está compuesto por Danilo 21, Francisca Merino, Vasco Moulian, Pablo Candia y Cecilia Gutiérrez, además de su conductor, Julio César Rodríguez.

