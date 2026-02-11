«No fui ni un 1%»: El potente descargo de Disley Ramos tras ser tildada de tóxica en su relación con Luis Jiménez

Disley Ramos se tomó un momento para hablar sobre su última relación amorosa con Luis Jiménez. Cabe recordar que la pareja se conoció dentro del encierro de Mundos Opuestos, donde comenzaron una intensa y comentada relación.

Eso sí, esta misma llegó a su fin, poco después de que ambos salieran del encierro. Y ahora, fuera del reality, Disley Ramos reaccionó a los comentarios de la gente a su relación.

El potente descargo de Disley Ramos tras ser tildada de tóxica en su relación con Luis Jiménez

Según consignó Página 7, en el react de Mundos Opuestos, Disley Ramos se sinceró sobre su relación en el encierro. La influencer señaló de entrada: «No tendría una relación de nuevo en un programa, porque uno desvía el foco».

Por otro lado, se refirió a los comentarios de la gente, que la acusaban de ser tóxica: «Punto dos, no siento que haya sido tóxica, podría haber sido mucho peor. Alegan que uno es tóxica y no fui ni un 1%«.

«En lo que sí te la doy es que sí estaba frágil y sí estaba media inestable con las emociones, como más penita», agregó Disley.

En esa misma línea, la influencer reveló: «Bucha que lloré, y yo no soy llorona y acá lloré. Y también me pasó que yo sufro un poco de ansiedad, pero de toda la vida, y las personas que sufrimos ansiedad no es porque queramos tener al hue… ahí, es porque yo quiero que la persona que está al lado mío me de seguridad, en la decisión».

La explicación de su actitud

Respecto a las razones de su comportamiento en el encierro, Disley explicó: «Cuando yo confirmaba algo no era de ‘por favor que no se me vaya’ o de tóxica, era porque mi ansiedad quería calmarse, y quería que dentro de esta nebulosa que había adentro me dijera ‘está todo bien’«.

«Yo nunca le hice un show por una mujer adentro, no pasó por ese lado, pasó por rectificar el momento, ‘¿se acabó o no?, ¿va para arriba o va para abajo?’. Y quizás alguien puede decir ‘¿pero cómo tanto?’, bueno, mi cabeza funciona de esa manera«, agregó la participante del reality.

Por último, admitió que si ha tenido malas actitudes, pero en otras relaciones: «Igual fui bien calmada, porque yo en verdad con todos los pololos que he tenido he sido bien chúcara, y no me da vergüenza decirlo. Y porque Luis también es como suavecito, y uno no iba a andar agarrándose a gritos adentro, porque no corresponde. Pero afuera, o sea, un día no me respondiste y al otro ‘chao’. Tengo esa actitud».

