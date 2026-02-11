«Lo pasé muy mal…»: Mauricio Pinilla impactó tras revelar que fue diagnosticado con cáncer de piel

Mauricio Pinilla se sinceró recientemente sobre su estado de salud. El exfutbolista reveló las complicaciones de salud que ha enfrentado, tras ser diagnosticado con cáncer de piel.

Además, el comentarista deportivo relató cómo ha sido su evolución, y la fase del tratamiento en la que se encuentra.

Mauricio Pinilla impactó tras revelar diagnóstico de cáncer de piel

En el programa Marca Personal, de La Metro TV, Mauricio Pinilla hizo una impactante revelación. Todo comenzó cuando los conductores, Luka Tudor y Fernando Solabarrieta hablaban de los problemas de la salud mental.

En aquel momento, Mauricio Pinilla decidió tomarse el espacio para sincerarse: «Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo, me detectaron una prostatitis. Terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Ahora, esto no lo había contado».

En esa misma línea, explicó su estado de salud actual: «Es la primera parte nomás, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos«.

Eso sí, también Pinilla reveló lo difícil que ha sido esta enfermedad: «Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica. Imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me doble infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré».

Por último, aclaró que hoy en día se siente mucho mejor: «Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos. Los ansiolíticos son los que me han ayudado a salir de estos momentos complicados, sigo con psicologo, con psiquiatra, me trato», cerró Mauricio Pinilla.

