«No es fácil escribir estas palabras»: Pancha Merino reveló sensible pérdida familiar con una emotiva reflexión

Pancha Merino utilizó sus redes sociales para entregar un sentido mensaje, tras el fallecimiento de su hermano, Mario Ernesto Merino Aguirre, de 67 años.

La actriz compartió una antigua fotografía junto a su hermano, y le dedicó un emotivo mensaje. Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios de apoyo en este difícil momento.

Pancha Merino reveló sensible pérdida familiar con una potente reflexión

En su perfil de Instagram, Pancha Merino le dedicó emotivas palabras a su hermano: «Querido hermano Ernesto: no es fácil escribir estas palabras. Las despedidas nunca lo son, sobre todo cuando se trata de alguien tan importante en mi vida como tú».

«Quiero que sepas que, más allá de cualquier distancia, circunstancia o camino que hoy nos toque recorrer, siempre serás mi hermano«, cerró la comunicadora.

En esa misma línea, la cuenta de Facebook de su hermano Ernesto confirmó que falleció este lunes, «acompañado de su familia y en completa tranquilidad». Además, el funeral del hermano de Pancha Merino tuvo lugar al día siguiente.

Según consignó Página 7, Ernesto Merino falleció a sus 67 años, tras sufrir una serie de complicaciones respiratorias que arrastraba desde hace tiempo.

Rápidamente la publicación de Pancha Merino se llenó de comentarios de apoyo y fuerza en este difícil momento, de sus cercanos, sus seguidores, y los colegas de su hermano, que se desempeñaba como fotógrafo de profesión.

También puedes leer en RadioActiva: Destapan oscura historia de «tierra maldita» por la que pasaron dos famosos chilenos que ya fallecieron: un tercero también estuvo ahí

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google