Destapan oscura historia de «tierra maldita» por la que pasaron dos famosos chilenos que ya fallecieron: un tercero también estuvo ahí

Durante esta semana, Adriana Barrientos reveló una curiosa y complicada situación en el programa de farándula Zona de Estrellas.

Se trata de una situación que tendría bastante preocupado a Junior Playboy, según indicó la «Leona».

«Te muere lo que me dijo. Esta es una salida de madre», le comentó Adriana Barrientos a sus compañeros en el espacio de Zona Latina. «Es demasiado heavy», expresó.

Resulta que el popular rostro televisivo le habría indicado que distintos famosos habrían pasado por una «tierra maldita» en Perú, cuando fueron a grabar los reality Tierra Brava y Palabra de Honor.

Adriana Barrientos revela «tierra maldita» a la que Junior Playboy le teme

En esta instancia, Adriana Barrientos reveló que tres famosos habrían caminado por ahí.

«Por esa tierra él no quiso pasar. Habrían caminado ahí el Negro (Piñera), luego Andrés (Caniulef) y a última hora pasó Miguelito», indicó la «Leona».

«Entonces, (Junior) me andaba preguntando cómo se encontraba de salud Miguelito«, añadió.

Además, el exparticipante de Tierra Brava dio a conocer que por este lugar también pasó Daniela Aránguiz. Sin embargo, esta se habría limitado a caminar «por un costadito».

«No se te olvide que esa es bruja. Esa pisa la tierra y se envenena, es bruja y tiene protecciones», le habría dicho Junior Playboy a Daniela Aránguiz.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google