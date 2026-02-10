¡Previo a su paso en Lollapalooza Chile 2026! Bruno Borlone llegó a la 92.5 para sumarse a las «Sesiones RadioActivas» Durante este martes, Bruno Borlone se sumó a las "Sesiones RadioActivas". El popular DJ y productor que causa furor en plataformas digitales y que será parte de la próxima versión del Lollapalooza Chile estuvo mezclando, house, urbano, hip hop, electrónica y más. Además, entregó detalles sobre su carrera artística.