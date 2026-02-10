Eduardo Fuentes revela que identificó a sujeto que lo amenazó de muerte: «Voy a entregar a las autoridades…»

El periodista de TVN, Eduardo Fuentes denunció una grave amenaza de muerte que recibió a través de redes sociales.

En este sentido, el comunicador quiso hablar del tema durante la mañana de este martes en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos».

Eduardo Fuentes dio a conocer que no es primera vez que enfrenta una situación similar. «No es la primera vez, pero siempre es desagradable», expresó.

En concreto, un usuario compartió un post en X, donde señaló: «Si hubiese dictadura, y les dieran una lista de 5 personas para ejecutar porque sí, ¿quiénes serían sus ajusticiados?»-

Frente a esto, otro cibernauta respondió y mencionó a Eduardo Fuentes, Francisco Vidal, Gaspar Rivas, Maite Orsini y María Luisa Godoy.

Esto será denunciado. Es una amenaza de muerte. No debemos relativizar esta clase de mensajes en RRSS @PDI_CHILE pic.twitter.com/JYdehqOEKN — Eduardo Fuentes Silva (@fuentesilva) February 9, 2026

Eduardo Fuentes dio con el sujeto que lo amenazo

El rostro de TVN reveló en el matinal que recibió ayuda y que «hicieron un chequeo, no sé si legal o ilegal, pero lograron dar con el nombre de quien está detrás de esa cuenta, cuestión que voy a entregar a las autoridades».

De este modo, Eduardo Fuentes indicó que se trataría de un sujeto que vive en San Felipe. Además, señaló que esto fue informado a la la Policía de Investigaciones (PDI).

El animador de Buenos Días a Todos expresó: «Este tipo de cosas no me dan miedo, porque sé que quienes hacen este tipo de cosas son cobardes que se esconden detrás de un teclado».

Además, señaló: «No puede ser razonable que a usted, sea quien sea, lo amenacen o insulten de esa manera. No es necesario ser una persona conocida para hacer esa denuncia, con mucho cariño se los digo».

También te podría interesar: «Le gritaba a la producción»: Acusan a Cony Capelli de hacer un potente escándalo previo a su renuncia a Fiebre de Baile y su manager respondió

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google