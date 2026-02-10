¡Sigue sumando hitos! Sinaka adelanta su nueva canción en colaboración con Jowell & Randy

El pasado sábado, en un popular festival Jowell, subió al escenario el cantante urbano Sinaka. De este modo, adelantaron una nueva colaboración.

A pesar de que solo pudo estar Jowell, sin Randy, el show fue todo un éxito. El cantante revelación del momento, Sinaka subió al escenario y le dedicó unas honestas palabras al artista.

“Mis respetos. Aquí los líderes del reggaetón, muchas gracias Jowell & Randy. Yo soy muy fan de ellos”, mencionó el cantante urbano.

A esto, Jowell no descartó la oportunidad y aprovechó para decirle a los espectadores sobre la tan esperada colaboración entre ellos.

“Hermanito, tu crees si le regalamos al público un junte de Sinaka y Jowell & Randy”, comenzó diciendo el artista.

El adelanto lleno de reggaetón antiguo

Con solo unos segundos de la canción, el público ya se había enloquecido. La letra combina el bajo del reggaetón antiguo, con el estilo único de Sinaka.

“Chile y Puerto Rico”, dijo Sinaka durante la canción, que entregó diversos beats y ritmos energéticos que conocemos de la música urbana de los 2000.

Si bien aún no se sabe cuándo lanzarán el single, con esta presentación, se espera que los cantantes suelten pronto este bombazo de canción.

Tras este inesperado junte, Sinaka subió a su cuenta de Instagram un blog sobre lo vivido en el festival. Los comentarios, se llenaron de elogios y Jowell no pasó desapercibido.

«Papi te aseguro un gran futuro en la música. Como te dije en el camerino. Nunca cambies esa humildad. Un abrazo hermanito», comentó el cantante.

