Rodea los $160 millones: Naya Fácil presumió su nuevo y lujoso vehículo en redes sociales

Naya Fácil vuelve a ser tendencia con su nueva adquisición, un auto Tesla Cybertruck. En su cuenta de Instagram, subió fotos del vehículo acompañado del mensaje «Trabajando con cojones». La publicación generó diversas reacciones al respecto, puesto que días antes vivió otra polémica de la rifa que organizó por la venta de su anterior auto, “nayapeeta”.

¿Cuánto cuesta el nuevo auto?

El vehículo es un Tesla Cybertruck, una camioneta pickup 100% eléctrica, que se destaca por tener un diseño futurista de acero inoxidable.

Una gama ultra costosa, que en portales de autos usados en Chile alcanzan precios entre los $140 y $160 millones. Esto, debido a su alto diseño e importaciones y aduanas.

“Yo no sabía qué auto podría superar la Suburban. Cuando vi el Cyber, dije ‘este es’. Miren qué belleza y eso que todavía no tiene color”, dijo la influencer en una historia de Instagram.

La publicación muestra a Naya Fácil posando junto a su nuevo Cyber:

La polémica de las rifas

No fue hace unos pocos días que Naya Fácil estuvo metida en una nueva polémica. Esta vez, la causa se la lleva una de sus llamativas rifas.

Hace un tiempo que la creadora de contenido publicó a sus seguidores que iba a rifar su ahora ex auto, la Suburban rosada que hemos visto acompañándola. El concurso consiguió obtener más de 80 mil números vendidos.

El problema recae en que participaron más de 90 mil personas, y al momento de dar el ganador, solo se tomó en cuenta los números hasta el 80 mil, dejando a las personas con el dígito 9 sin oportunidad de participar. Esto desató una ola de malentendidos, por lo que la influencer tuvo que dar declaraciones.

En un video, comentó que no habrá nuevo sorteo, y la persona que resultó ganadora se quedará con el premio. Sin embargo, los participantes que quedaron fuera tendrán solución.

“Nos vamos a comunicar con cada uno por correo para darle pronta solución y lo haré público en algunos días, porque también necesito ser transparente por este error”, decía en el comunicado.

