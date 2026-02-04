Naya Fácil alza la voz tras polémico error en sorteo de rifa de lujosa camioneta que realizó: «Necesito ser transparente»

La popular influencer Naya Fácil ha estado en el centro dela polémica durante los últimos días. Esto debido al sorteo de una rifa que realizó de una lujosa camioneta.

Algo que parecía ser una instancia de celebración se terminó transformando en una situación que tensa que escaló de manera rápida.

Resulta que Naya Fácil anunció al ganador en una transmisión en vivo. Instancia, en la que a la creadora de contenido casi se le apaga el celular mientas conversaba con el ganador.

Sin embargo, el problema apareció después. Resulta que algunas personas que participaron de la rifa acusaron que el sorteo se hizo con solamente 80 mil números, siendo que en total cerca de 90 mil personas habían comprado sus números.

De este modo, diez mil participantes habrían quedado fuera de esta instancia.

Naya Fácil alza la voz tras error en rifa

Luego de su error, Naya Fácil recurrió a su cuenta de Instagram para aclarar lo que sucedió.

«Se cometió un error en la rifa que estamos trabajándolo a full para poder darles una pronta solución. Quiero pedirles disculpas públicas a las personas que se han visto afectadas», indicó.

Además, Naya Fácil dio a conocer que próximamente se conocerán las medidas que se tomarán. «La solución la haré pública en algunos días, menos de una semana, porque también necesito ser transparente tanto con los que se vieron afectados por este error como con los que participaron», aseguró.

De todos modos, la joven señaló que el ganador recibirá su premio. «Ustedes comprenderán que no puedo dejarlo sin su premio, pero sin duda voy a buscar la solución para las otras personas», indicó. Asimismo, confirmó que durante esta semana se entregará la camioneta.

