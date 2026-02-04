Los Auténticos Decadentes en el Movistar Arena 2026: fecha del evento, cómo comprar entradas y todo lo que debes saber

La icónica banda revolucionaria del rock latino regresa a Chile para dar un especial show en celebración de los 30 años de su disco “Mi Vida Loca”. Álbum que los ha llevado de gira internacional donde recorrerán Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

El reencuentro con el público chileno será este sábado 7 de febrero a las 21:00 hrs en el Movistar Arena. De este modo, se esperan canciones memorables como “La Guitarra”, “El Murguero”, “Corazón” y muchas más.

El disco que lo cambió todo

Lanzado en julio de 1995, “Mi Vida Loca” ha marcado hitos en la música latina, convirtiéndose en uno de los grupos que desafió los géneros musicales y fusionó entre la cumbia y el cuarteto.

Además, la banda ha sido inspiración para futuras generaciones, consolidándose en el mapa internacional.

“Nos llevó a un viaje inesperado. Con el paso del tiempo, estas canciones se transformaron y nos transformaron a nosotros«, mencionó la banda.

«Este aniversario es una oportunidad muy especial para resignificar este álbum y celebrarlo desde la madurez, la humildad y el orgullo de saber que escribimos una página importante en la historia de la música”, agregaron.

Todos los detalles de su concierto en el Movistar Arena

A pesar de que el grupo argentino se presentará primero el 5 de febrero en el Gran Arena Monticello, después se transportará al Parque O’Higgins para este sábado 7 a las 21:00 hrs.

Las entradas varían desde los $80.000 hasta los $25.000 pesos. Además, está disponible la promoción de por la compra de dos Platea Alta a $50.000 más cargo por servicio.

Quedan las últimas entradas y puedes asegurar tu asiento en la página web de PuntoTicket.

