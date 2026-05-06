«¿Quién fue el que le quemó la casa a Felipe Camiroaga? ¿Algún día se va a aclarar eso? Las cartas me están dando nombres»

Recientemente, Junior Playboy dijo presente en el espacio de YouTube, «Cuéntame todo y exagera». Instancia, en la que habló de diversos temas.

En este sentido, le mandó un ácido mensaje a Raquel Argandoña. Recordemos que fue ella misma, quien tomó la decisión de expulsarlo de «Fiebre de Baile» debido a que fue a encarar a Fran García-Huidobro durante unos comerciales.

Junior Playboy se lanza contra Raquel Argandoña

El exchico reality fue duró con la jurado de Fiebre de Baile y expresó: «A mí me daría vergüenza estar en la televisión, señora Raquel, sabiendo las cag… que se manda su hijo. Es fácil decir ‘yo no me meto en la vida de él’, claro, cuando no le conviene, pero en otras cosas ahí sí que habla».

Además, Junior Playboy indicó: «A mí me sacaron del programa Fiebre de baile netamente por algo personal».

Sin embargo, esto no quedó acá. Resulta que poco después sorprendió con una inesperada teoría con respecto al incendio que afectó su casa ubicada en Chicureo en 2011.

«Hay una cosa que quiero saber yo. ¿Quién fue el que le quemó la casa a Felipe Camiroaga? ¿Algún día se va a aclarar eso?», mencionó Junior Playboy, quien ha asegurado tener dones relacionados con el mundo espiritual.

«Las cartas me lo señalan, me están dando nombres», añadió en el espacio digital.

En este sentido, el exparticipante fue consultado con respecto a qué le han dicho sus cartas. «N y con cuatro letras», respondió.

«Es un poco delicado lo que estoy hablando», finalizó

Recordemos que el incendio en la vivienda de Felipe Camiroaga se desarrolló en febrero de 2011. Instancia en la que el fuego inició en los estacionamientos y terminó afectando a gran parte de la casa.

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