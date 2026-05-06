Dura arremetida contra Fran García-Huidobro: «No le has ganado a nadie, no lo pudiste retener. El hombre se acuesta con una y otra todos los días»

En marzo, Junior Playboy estuvo en el centro de atención tras ser expulsado del espacio «Fiebre de Baile» de Chilevisión. Recordemos que esta decisión fue tomada por Raquel Argandoña, después de que el exchico reality fue a increpar a Fran García-Huidobro.

En concreto, le dijo en comerciales «viniste a hincharme las hue…». Algo que no le pareció para nada la «Quintrala», presidenta del jurado.

Y el ex Tierra Brava se retiró del estudio con escándalo, lanzando potentes mensajes contra Argandoña, mientras era seguido por los medios.

Si bien ya han pasado meses desde este momento, Junior Playboy no se olvida del tema. De hecho, recientemente, en una entrevista se lanzó con todo contra Fran García-Huidobro.

Las palabras de Junior Playboy contra Fran García-Huidobro

Recientemente, en el espacio digital «Cuéntame todo y exagera», el exchico reality fue consultado sobre qué le diría la figura de Primer Plano si la tuviera al frente.

En este sentido, Junior Playboy no dudó y respondió: «Fran, ¿qué estás haciendo en hoy en la televisión? No soy solo yo, somos muchas personas que no te soportamos, tu voz chillona, tu participación tan florerito (…) Tú como que pasas el límite».

«Sigues agarrándote con los concursantes y no sé quién te ha dado a ti esa facultad, si como actriz no le has ganado a nadie; como esposa tampoco, porque no lo pudiste retener (a Julio César Rodríguez). Ver que ‘mi hombre’ se acuesta con una y otra todos los días, debe marcarte», añadió.

Además, mientras fingía un llanto, Junior Playboy expresó: «Estás en la tele porque juegan con tus emociones. Eres la pobre mujer que vive enamorada del hombre».

«Peleándose al otro como si fuera el más lindo, habiendo tanto hue… más normal, pero bueno, los gustos…», finalizó el exchico reality.

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