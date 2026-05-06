Impacto en el mundo de la TV chilena: importante figura de CHV renunció para sumarse a la competencia

Recientemente, se conoció que una dura noticia para Chilevisión. Resulta que se conoció la renuncia de Eduardo Cabezas para partir a otro canal de la televisión chilena.

De acuerdo a lo informado por Fotech, el ejecutivo tomó la decisión de asumir nuevos desafíos en Mega.

La noticia ha generado gran impacto en CHV, ya que el profesional era una importante pieza. Principalmente, por su trabajo en las transmisiones de los festivales de verano y por su rol en Fiebre de Baile y el regreso de El Club de la Comedia.

Vale señalar que Fotech calificó esto como un «movimiento estratégico», el cual tiene el fin de «potenciar los contenidos programáticos de Megamedia».

Nueva salida en CHV

Este movimiento llega poco después del arribo de Julio César Rodríguez a Mega, quien asumió el cargo de Director Creativo.

De este modo, Eduardo Cabezas se reencontrará con JC, con quien tuvo una buena relación de trabajo en CHV.

Trabajaron juntos después de que el productor llegó al canal, cuando el periodista tenía un cargo en la dirección de la casa televisiva.

En este sentido, según Página 7, cuando Julio César Rodríguez firmó en Mega se empezó a rumorear de un posible arribo de Eduardo Cabezas a la estación. Algo que ahora se concretó.

De este modo, se vuelve a juntar esta dupla que tuvo gran éxito en Chilevisión, pero ahora en la estación ubicada en Vicuña Mackena.

Por otro lado, es importante recordar que Eduardo Cabezas y Julio César Rodríguez no son los únicos que han partido de CHV a Mega. Otra figura importante que también lo hizo es Carlos Valencia, hace un año.

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