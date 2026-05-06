«No me he metido con hombres, pero en un momento pensé: ‘Yo me enamoré’ (…) Me enamoré de un chiquillo»

Recientemente, un reconocido actor chileno generó gran sorpresa en el mundo del espectáculo con una inesperada confesión de su vida personal.

Estamos hablando de ni más ni menos que Francisco «Pancho» Melo, quien estuvo como invitado al espacio «Dayalenas», el cual es conducido por Magdanela Müller y Dayana Amigo.

En esta oportunidad, el actor chileno habló de su carrera como actor. Sin embargo, también lo hizo sobre su vida íntima. En este sentido, dio a conocer una situación que vivió cuando adolescente.

En concreto, Pancho Melo reveló que se sintió «enamorado» de otro joven.

La inesperada revelación de Pancho Melo

En esta oportunidad, el actor confesó: «No me he metido con hombres, pero en un momento pensé: ‘Yo me enamoré’. Cuando fui adolescente, yo me enamoré de un chiquillo».

Pancho Melo indicó que esta historia se remonta a sus tiempos como escolar, cuando estudiaba en el colegio San Ignacio. Periodo en el cual conoció a un joven por el cual sintió gran atracción.

«A veces se generaba una cosa que se llamaba trabajo de invierno con los alumnos del Alonso Valle. Y apareció un tipo allá, y yo con el tiempo descubrí que me enamoré«, señaló el intérprete.

En este contexto, Francisco Melo dio a conocer que este joven le llamaba tanto la atención que «lo único que quería era verlo».

Por otro lado, el intérprete reconoció que «no tenía que ver con algo físico, sexual, quería verlo a él. Que son las cosas que pasan cuando uno se enamora. Y él era como un poco líder, no sé».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google