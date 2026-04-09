¡Perdió los estribos!: Pancho Melo no aguantó y destruyó el estudio de Radio Activa en su reciente visita

En 2018 salió en las pantallas de Mega la teleserie ‘Isla Paraíso’, interpretada por el actor Pancho Melo y Paola Volpato.

Más allá de la historia, hubo una escena en concreto que quedó guardada para muchos quienes estuvieron viendo la teleserie.

En un capítulo, el personaje de Pancho Melo ‘Óscar León’ había protagonizado un momento de furia que vio su ahijado. “¿Qué pasó padrino?” fue una de las frases que quedó en la memoria de muchos.

Fue así que el personaje de Pancho Melo, comienza a destruir varios inmuebles del hogar, desatando su enojo. Ahora, visitó la 92.5 y recreó la icónica escena, dejando patas pa’ arriba el estudio de Radio Activa.

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Así fue el momento de Pancho Melo en la 92.5

Mientras respondían preguntas de los oyentes, un seguidor comentó que recordaba una escena del actor, en el que estaba mega enojado.

Se trataba de su personaje en la teleserie ‘Isla Paraíso’ de Mega. «Tiendo a tener muchas escenas mías rompiendo hueás», respondió Melo.

En esa escena, aclaró que fue una toma única, en la que tenía derecho de romper lámparas, dar vuelta la mesa o romper cuadros. Así, recordó que había un cuadro que no debía sacar y antes de hacerlo, decidió golpear la pared y dar vuelta el sillón. Como dato, ahí descubrió que tenía problemas a la cadera.

Revisa el momento exacto de su furia en Radio Activa

Durante la entrevista en Radio Activa, protagonizaron la dinámica ‘Radio Teatro’. Pancho Melo termina perdiendo los estribos, y así reaccionó:

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