Hará su primer Teatro Caupolicán y sorprende a todos con esta invitación en vivo: «Si no me conoce conózcame»

En la tarde de este miércoles, Toly Fu dijo presente en «El Portal del Web». Instancia en la que estuvo conversando con DJ Black y José Luis Godoy sobre el lanzamiento de «Solo en Minutos» con Nico Hernández, el show que prepara en el Teatro Caupolicán y mucho más.

En este sentido, el joven cantante sorprendió de entrada tras indicar: «Si no me conoce, conózcame», Además, aprovechó de dejar una invitación para el concierto que se viene, el que se desarrollará el próximo 9 de mayo.

«Estamos ultra felices con el equipo, trabajando harto. Y claro, esperar al 9 de mayo, ahora que se viene con todo, las entradas están en Punto Ticket», indicó Toly Fu.

Los invitados de Toly Fu para su show en el Teatro Caupolicán

Además, en esta instancia llamó a Dunga de La Combo Tortuga para invitarlo a su concierto en el Teatro Caupolicán, quien respondió positivamente.

Posteriormente, se puso en contacto con el cantante urbano King Savagge, con quien tiene una colaboración que todavía no sale para que la canten el Teatro Caupolicán.

De este modo, el cantante urbano aceptó y se mostró muy agradecido por la invitación de Toly Fu.

Vale señalar que el artista de ranchera adelantó que su show vendrá con muchas más sorpresas. Incluso invitó a DJ Black y José Luis Godoy para que sean los animadores oficiales.

Además, en esta oportunidad también destacó su reciente colaboración con el colombiano Nico Hernández.

«Viajamos para allá y grabamos el vídeo. Esta es mi primera colaboración internacional», expresó.

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