09 Abr, 2026. 16:12 hrs
¿Lluvia en la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprendió en Mega tras adelantar el pronóstico del tiempo en Santiago para el resto de semana
En la mañana de este jueves 9 de abril, el meteorólogo de Mega adelantó el pronóstico para los próximos días en la capital. ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.
También te podría interesar: ¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Jaime Leyton sorprende tras entregar el pronóstico para los próximos días en Santiago
Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.