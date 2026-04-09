¿Lluvia en la Región Metropolitana? Jaime Leyton sorprendió en Mega tras adelantar el pronóstico del tiempo en Santiago para el resto de semana En la mañana de este jueves 9 de abril, el meteorólogo de Mega adelantó el pronóstico para los próximos días en la capital. ¿Regresa la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa a continuación.