¡Saltó a las pantallas!: Netflix publica imagen oficial de la nueva serie de Mafalda

Mafalda, una de las historietas más populares en Latinoamérica, dará un gran salto a la televisión.

Netflix, la compañía detrás de la producción, publicó la primera imagen oficial de cómo se verá la nueva serie de ‘Mafalda’, lo que mantuvo a todos sus fanáticos expectantes a más actualizaciones.

En la captura, podemos ver a la protagonista creada originalmente por Joaquín Salvador Lavado (Quino), y se aprecia la estética que adoptó el programa televisivo.

La animación sigue la línea de esa esencia visual que caracteriza a las historietas, con trazos y colores que buscan llegar a la nostalgia del público.

Así se verá ‘Mafalda’ en la nueva serie

En este primer adelanto, Mafalda aparece con su emblemático vestido rojo detrás de un muro mientras habla por teléfono.

Un punto a destacar, es que la serie no pretende ser una reinterpretación moderna, sino que lograr una adaptación con las nuevas tecnologías.

Juan José Campanella, cineasta argentino, ganador de un Oscar por ‘El secreto de sus ojos’, es el director y guionista que dará vida a la historieta en formato digital.

El objetivo de esta producción es capturar la ironía y humanismo que permitió a Mafalda trascender fronteras.

Los diálogos sobre la paz mundial, los conflictos bélicos y las desigualdades sociales serán el motor de los guiones.

Por el momento, no hay fecha exacta de estreno. Sólo se sabe que la serie llegará en el año 2027.

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