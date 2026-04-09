AS sigue con su transformación digital y adquiere Post United

AS, diario deportiva del Grupo PRISA recientemente adquirió Post United, plataforma de contenido social deportivo. De este modo, acelera su plan de transformación digital y su llegada a audiencias jóvenes.

Hace un par de semanas, en la presentación del plan estratégico del grupo, Pilar Gil, consejera delegada de PRISA indicó que de esta integración nacerá la mayor comunidad de seguidores de contenido deportivo detodas las empresas de comunicación españolas.

Post United fusiona noticias, entretenimiento, análisis y contenido viral relacionado al fútbol, a través de una comunidad de creadores de contenido muy destacados. Tiene gran presencia en TikTok, Instagram, YouTube, Facebook y X, donde en total suma más de 14 millones de seguidores. Solamente en enero, su ecosistema superó los 1.000 millones de visualizaciones. De este modo, se consolida como la plataforma deportiva con mayor engagement en España.

En tanto, AS, cuenta con más de 22 millones de seguidores en sus perfiles sociales.

«Esta operación confirma tres palancas básicas de nuestro plan: transformación digital, foco audiovisual y social y llegada a nuevas audiencias, y lo hace aportando una gran aceleración a nuestro vertical de deporte y al liderazgo que ya ostenta AS. Además, estamos sumando talento contrastado y la capacidad de generar operaciones comerciales en otros entornos», indicó Pilar Gil.

Post United, la nueva incorporación de AS

Vale señalar que Post United se fundó por Esteve Calzada, importante referente del mundo del fútbol, exdirector general de Marketing del FC Barcelona, exdirector comercial del City Football Group y actual CEO del Al Hilal Club, con el creador de contenido DjMaRiiO y los emprendedores Steve Calzada, Marcel Miquely Rosa Pifarré.

La multiplataforma cuenta con un equipo de creadores que se compone por Mar, Paula, Carlos, Jordi,Oscar, Javi y Pol.

Esteve Calzada expresó: «De una alianza entre el grupo de comunicación más grande de España y el digital publisher líder en fútbol solo pueden salir cosas increíbles, y con un Mundial tan cerca. Nos espera un futuro fascinante».

En tanto, de acuerdo a Marcel Miquel, «la incorporación de Post United al Grupo PRISA representa una oportunidad extraordinaria para ambas partes. Nuestra experiencia en redes sociales y en la captación de nuevas audiencias se suma ahora a la capacidad y el liderazgo de uno de los grandes grupos de comunicación en lengua española. Estamos comprometidos con aprovechar al máximo este nuevo escenario y con hacer crecer juntos algo verdaderamente relevante»

Además, Post United impulsa Post United Fem que se especializa en fútbol femenino y tiene presencia en Instagram y TikTok. De hecho, se ha convertido en una de las comunidades más influyentes en el crecimiento de este deporte. A esto se suma El After de Post United. Este último es un formato que reúne semanalmente a futbolistas, leyendas y entrenadores, y que solamente en los últimos 30 días ha tenido más de 10 millones de visualizaciones.

La transformación digital de AS

Esta incorporación se suma a los últimos movimientos de AS, que avanza en la transformación digital. En este contexto, recientemente se anunció que el diario se ha unido a Claro Sports para crear mediante W Radio una programación nueva con una ventana en streaming, televisión y redes sociales. Hace unas semanas se lanzó radio y streaming en su edición de Colombia.

«Es una gran noticia materializar el acuerdo con un grupo de excelentes creadores jóvenes, que cuentan con una comunidad inmensa de seguidores y tienen la capacidad de generar información, entrevistas con futbolistas, entrenadores, exestrellas de este deporte y clubes, para hacer llegar un contenido complementario y diferencial frente al de nuestras cabeceras de medios. Ello nos abre un abanico de posibilidades amplísimo en España y América desde el punto de vista editorial y en la relación con los nuevos lenguajes de comunicación de las marcas», indicó Aloysio Araújo, director general de Deportes de PRISA Media

La última medición mensual de GFK DAM indica que AS cerró cerró el mes y liderando el ranking de medios deportivos con 18.200.506 usuarios únicos. En el caso de América también lidera en varios mercados. Como México y Colombia.

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