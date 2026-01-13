Presidenta de la ANJUF destaca la importancia del amistoso entre la U y River Plate en el Estadio Nacional para el fútbol femenino

Javiera Moreno, presidenta de la ANJUF (Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol) estuvo presente en el programa «Bravas» de RadioActiva. Instancia en la que habló del amistoso Universidad de Chile y River Plate, que se disputará el 31 de enero en el Estadio Nacional.

El evento iniciará a las 16:00 horas con un partido de influencers. Mientras que el duelo estelar se desarrollará a las 19:00 horas.

En este sentido, Moreno indicó que esta jornada es de gran importancia y que espera que se rompa el récord de asistencia en el fútbol femenino chileno, que actualmente es cercano a las 19.900 personas.

«Lo importante de esto es que se va a intentar batir el récord, actualmente lo tiene un partido del Torneo Nacional Colo-Colo con 19.900 y tantas personas. Entonces la idea es batir ese récord», indicó la presidenta de la ANJUF.

En este sentido, expresó: «No solamente por batir un récord, sino que tiene que ver con que estamos en un momento en el fútbol femenino de profesionalizar la industria, y eso no tiene que ver solamente con los contratos. El 100% de jugadoras hoy tiene su contrato de trabajo».

«Tiene que ver con nuestra industria, entonces si nosotros demostramos que llevamos gente al estadio, que también la gente tiene interés, que hay un espectáculo deportivo que se planifica y se organiza. Eso también es un ejemplo para nuestra liga y eso es lo que estamos buscando», agregó Javiera Moreno.

Cómo comprar entradas

Las entradas para este evento del 31 de enero en el Estadio Nacional se encuentran disponibles a través del sistema Punticket. Vale señalar que el precio de las entradas parte en $5.750 (con cargo de servicio) para los adultos. En tanto, los tickets para niños van desde los $2.875.

A continuación te dejamos los valores:

