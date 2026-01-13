La preocupante nueva predicción de Latife Soto: «Luto para una mujer muy famosa y conocida de Chile»

Durante el último tiempo, la popular tarotista nacional, Latife Soto, ha dado mucho que hablar con sus predicciones para Chile y el resto del mundo.

Y recientemente, el diálogo con FMDOS, la guía espiritual causó gran impacto tras indicar que pudo ver en sus cartas que vendría «luto para una mujer muy famosa y conocida de Chile».

«Se ve luto para una mujer muy famosa», agregó Latife Soto sin entregar más detalles al respecto ni su identidad.

Sin embargo, esto no es todo. La tarotista indicó que vendrían otras tragedias.

Preocupantes predicciones de Latife Soto

La guía espiritual impactó tras lanzar otras preocupantes predicciones. Por ejemplo, que se podría desarrollar un accidente aéreo.

«Se ve que podemos tener un accidente aéreo (…) También veo harta agua, en el invierno, tres meses con harta agua e inundaciones en hartas zonas del país», indicó Latife Soto.

Además, encendió las alarmas tras señalar que «un periodista conocido va a tener una especie de atentado».

En este sentido, también mencionó que una popular figura de la televisiva podría fallecer tras tener problemas de salud. «Va a fallecer una persona mayor de televisión, hombre, que va a empezar a tener problemas de salud», señaló Latife Soto.

Por otro lado, aseguró que «vamos a tener harta presencia de supuestas naves ovnis, vamos a ver muchas cosas en el cielo, vamos a ver muchas naves, muchas cosas así durante el año en nuestro país».

«No lo digo yo, lo dicen las cartas», aseguró Latife Soto.

Además, la guía espiritual indicó que durante este año se desarrollarían diversos sismos a lo largo del país. Estos se desarrollarían en la zona norte hasta Coquimbo, el Maule y la zona Antártica.

