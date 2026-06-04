María José Quintanilla y Los Vásquez llegaron a RadioActiva a presentar su nuevo tema «No te vayas»: una colaboración que estaba pendiente

En la jornada de este jueves, grandes invitados llegaron a RadioActiva. Estamo hablando de ni más ni menos que de María José Quintanilla y Los Vásquez, quienes llegaron a presentar su nuevo tema titulado «No te vayas».

En este sentido, los artistas reconocieron que tenían una muy buena relación, pero que estaba pendiente esta colaboración.

María José Quintanilla aseguró que desde su parte sentía admiración por el popular dúo. De este modo, reconoció que «empatizo algo en la forma de trabajar, son hermanos, yo trabajo con mis hermanos también».

María José Quintanilla se prepara para sus Movistar Arena

Además, la cantante se refirió al reciente éxito que ha tenido en la venta de entradas para sus conciertos en el Movistar Arena. Recordemos que la cantante confirmó su tercer show en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

María José Quintanilla no escondió su felicidad por este hito. «Ha sido super bonito, muy gratificante», reconoció. Además, mencionó que antes le habían ofrecido hacer un concierto en este lugar. Pero, que todavía no se sentía preparada.

En tanto, Los Vásquez le desearon lo mejor a su colega: «Que disfrute el momento, que se tire de cabeza». e

Vale señalar que la venta de entradas para el tercer concierto de María José Quintanilla en el Movistar Arena empezará este viernes 5 de junio alas 12:00 horas. En tanto, las otras dos fechas ya están agotadas.

Por otro lado, Los Vásquez se preparan para la Noche de la Corazón que se vivirá el próximo 26 de junio. Instancia, para la cual dejaron invitada Quintanilla, quien aseguró que tiene que revisar su agenda.

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