Myriam Hernández no se lo esperaba: «Soy chofer de recolección en Puente Alto y escuchaba mucho tu canción… Hoy soy otra persona»

Hace algunos días, una invitada de lujo llegó a RadioActiva. Estamos hablando ni más ni menos que de Myriam Hernández, quien llegó a conversar con nuestra Tencha para promocionar su «Tauro World Tour».

Sin embargo, esto no fue todo. Resulta que la querida cantante nacional también se tomó el tiempo para interactuar con los auditores de la radio.

Las interacciones de Myriam Hernández con sus fans

Uno de los llamados más emocionantes que recibió la cantante fue el de Francisco, quien la llamó para contarle que su música la ayudó en un momento oscuro de su vida, en el cual estuvo internado por las drogas.

«Soy chofer de recolección acá de Puente Alto. Yo en un más mal momento de mi vida estuve internado por drogas y escuchaba mucho tu canción ‘Rescátame de aquí'», le contó el auditor a Myriam Hernández.

«Estaba muy internado, me inspiraba mucho tu canción. Gracias, Myriam, de verdad que sí. Ahora ya estoy limpio, soy otra persona», indicó.

Frente a esto, Myriam Hernández le señaló: «Francisco, no sabes lo que me alegra que nos hayas llamado, escuchar tu mensaje y saber que mi música, de alguna manera, puso un granito de arena».

Además, la cantante chilena recibió más llamados. Por ejemplo, una auditora dio a conocer que vivió una cómica situación con la canción «Ay amor».

«Me lo escribieron en una hoja de cuaderno y me pillaron esa canción escrita en mi casa ¡Empezaron a tratarme de que le estaba escribiendo cartas a hombres», contó la mujer.

«Hasta que yo les dije ¿cómo podían ser tan ignorantes? ¡Que escucharan radio y vieran que es canción de Myriam Hernández!», añadió la auditora con humor.

Por otro lado, es importante mencionar que la cantante se está preparando para «Tauro World Tour». Gira que iniciará el 11 de julio en Buin. Además, se presentará en otras ciudades del país como Concepción, Arica, Iquique y más. Posteriormente, llegará Estados Unidos, Perú y Argentina.

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