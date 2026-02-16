¿Se arrepintió?: Myriam Hernández comparte primera foto junto a su nueva pareja y la elimina a los segundos

Myriam Hernández, cantante y rostro de la TV chilena, compartió una fotografía con quien sería su nueva pareja, pero la eliminó a los segundos. Sin embargo, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, alcanzó a tomar registro de la inédita imagen.

Luego de 35 años de relación, en diciembre de 2024 se habría confirmado el quiebre amoroso entre Myriam Hernández y su ahora ex esposo, Jorge Saint-Jean. El anuncio fue conversación durante varios días en distintos programas del espectáculo.

“No soy la primera ni la última. Encuentro que no es necesario hablar de mí porque hay muchas mujeres separadas que lo pasan mal también”, mencionó la cantante durante una charla con Martín Cárcamo en el programa “La Alfombra” por YouTube.

El nuevo amor de Myriam Hernández

Ahora, casi un año después, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir la primera imagen de quien sería su nueva pareja, pero decidió borrarla al instante. Sin embargo, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez, publicó en su Instagram el pantallazo de la publicación de la cantante.

“Myriam Hernández sube la primera foto con Fernando, su nueva pareja (pero la borra a los segundos)”, comentó la periodista en su publicación.

Hace un par de semanas, la propia panelista en Primer Plano habría entregado detalles sobre el nuevo vínculo amoroso de la artista. “Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad. Me dicen que están muy contentos”, dijo la reportera.

“Se buscó algo completamente distinto, fuera de la escena artística y musical. No es músico, ni cantante, ni manager, no tiene nada que ver con eso”. “No sé cómo lo querrán llamar ellos, pero sí está en una relación con Fernando”, complementó durante la programación de Primer Plano.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google