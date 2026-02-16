«Sentí que me pegaron una cachetada»: Di Mondo impactó en Primer Plano tras revelar que padece VIH

Uno de los íconos de la moda en Chile, radicado en el extranjero, Di Mondo, sorprendió ayer con su participación en Primer Plano. El socialité realizó una íntima entrevista con Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro, en la que se sinceró sobre su actualidad.

Di Mondo, además, aprovechó para contar su verdad sobre su abrupta salida del reality El Internado, donde estaba confirmado, y nunca llegó a entrar al encierro.

Di Mondo impactó en Primer Plano tras revelar que padece VIH

En conversación con Julio César y Fran García-Huidobro, Di Mondo reveló por qué decidió hablar sobre su estado de salud: «Lo que me motivó a comentar y contar es porque, de cierta manera, estoy obligado porque ustedes saben que yo le hice una demanda a Mega y ellos nunca me respondieron. Tuve que autodespedirme y en cualquier minuto esa demanda se iba a hacer pública».

«Me motiva no sólo por mí, sino porque siento que Mega violó algunos de mis derechos, me discriminaron y me trataron como mierda», reveló el influencer.

Respecto a su salud, según reveló Di Mondo, fue diagnosticado en Perú, justo antes de entrar a El Internado, reality de Mega. Cabe recordar que Di Mondo fue uno de los primeros confirmados, pero se bajó justo antes de empezar las grabaciones, con una demanda de por medio.

En aquel momento, aseguró que se debía a irregularidades con su Visa, pero en la conversación en Primer Plano, afirmó que fue también por su enfermedad. Aquí, reveló el diagnostico médico que le entregaron en El Internado:

«Nunca voy a olvidar que el viernes 26 de septiembre a las 5 de la tarde entra el doctor y el director ejecutivo (de El Internado), y él me dice que el doctor me tiene que dar una noticia de un diagnóstico bastante grave. Y ahí el doctor me cuenta que tengo VIH, salí VIH positivo«, contó el socialité.

«En ese momento literalmente sentí que me pegaron una cachetada, y me sentí un poco mareado», cerró Di Mondo.

Eso sí, aseguró que es casi imperceptible, y que en contacto con su doctor, le confirmó que podía optar a un tratamiento seguro y confiable, por lo que su futuro es favorable.

