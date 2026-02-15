Lolla Love 2026: Anuncian a los artistas que formarán parte del espacio de diversidad cultural de Lollapalooza

Lolla Love vuelve a posicionarse como uno de los espacios más significativos dentro de Lollapalooza Chile 2026. Bajo el concepto “La diversidad que nos une”, esta plataforma reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto y la celebración del amor en todas sus formas.

El espacio dedicado a artistas emergentes se consolida así como un punto de encuentro para mujeres, disidencias, pueblos originarios y diversas comunidades. Esto, durante las tres jornadas del festival en el Parque O’Higgins, el 13, 14 y 15 de marzo. Recuerda que aún hay entradas disponibles en Ticketmaster.

Anuncian a los artistas que formarán parte del espacio de diversidad cultural de Lollapalooza

La programación de este año contempla un escenario dedicado a artistas emergentes y consolidados como Q ARE, Lulú Jam, 22Ruzz, MC Millaray, Amikira, Nekki, Le Fruto, Barbacius, Quediostesalve, Velem, Matiah Eme, Cheska Liz, Angel Flow, Ali Isabella e Ignacio Ruiz.

A ellos se suman presentaciones de DJs como Yeimy, Kit Kat, Pagano, Nizer, Mariklonas, Star Joa Bluberry, Papi Yorsh, Pali y Don Diego de Noche.

Además, House of Venti y House of Trinity participarán como hosts oficiales, integrando shows de drags & ballroom con artistas como Skyla Mayla, Baby Angel e Indómita Babes Drag. El stand up, en tanto, estará a cargo de Cata Jaque, Lunamor y El Omi.

Lolla Love 2026 también fortalecerá su dimensión cultural y social con la participación de organizaciones como Fundación Iguales, CIDEVI, MUMS, DSYC, La Grupa, Amar Migrar (PAM), Fundación Kreart, Arica Negro, Ingeniosas y Fundación Mecenas. Esta última en colaboración con The Midwest Princess Project, fundación impulsada por Chappell Roan.

Todas ellas contarán con stands interactivos para visibilizar su trabajo y generar instancias de participación directa con el público.

A esto se suma una intervención y expo de arte liderada por el artista visual Diego Candia. En ella los asistentes podrán interactuar a través de un “muro musical” que combinará retratos e intervenciones colectivas.

También habrá animación a cargo de Simón de la Costa, paneles de conversación, talleres, intervenciones artísticas, colaboración con “Mujeres que Suenan”, testeos gratuitos de VIH en alianza con la Universidad de Chile y una sólida cobertura digital realizada por We Make Noise (Noise & Love).

Lolla Love se consolida como una plataforma clave de presencia, respeto y proyección. Todo esto, dentro de un festival masivo como Lollapalooza Chile, reforzando que la diversidad no solo convoca, sino que también une.

