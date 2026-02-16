Evalúan acciones legales: Mega desmiente acusaciones de discriminación a Di Mondo tras revelar diagnóstico de VIH

Di Mondo impactó la noche de este domingo en Primer Plano, tras revelar su diagnóstico de VIH. El socialité afirmó que lo hizo público debido a su disputa judicial con Mega.

Pero no sólo eso, ya que apuntó a que el canal lo discriminó tras conocer su enfermedad, lo que produjo su salida de El Internado. «Me motiva no sólo por mí, sino porque siento que Mega violó algunos de mis derechos. Me discriminaron y me trataron como mierda«, aseguró en Primer Plano.

Mega desmiente acusaciones de discriminación a Di Mondo tras revelar diagnóstico de VIH

Tras las fuertes declaraciones de Di Mondo, desde el canal emitieron un comunicado al respecto. En él, desmintieron los dichos del socialité:

«Megamedia desmiente categóricamente las afirmaciones del señor Edmundo Huerta Cordero, conocido públicamente como Di Mondo, efectuadas en el programa Primer Plano de Chilevisión, respecto de los protocolos aplicados previo a su participación en uno de nuestros programas, la que en definitiva nunca se concretó», comentaron de entrada.

«Si bien la producción le manifestó de manera oficial y reiterada su intención de que se incorporara a dicho programa, cumpliendo con los protocolos y sin ninguna discriminación de por medio, el propio señor Huerta optó por desestimar dicha invitación«, agregaron.

En esa misma línea, desde el canal insistieron en desmentir las palabras de Di Mondo: «Megamedia lamenta y rechaza las imputaciones del señor Huerta, las que son falsas, infundadas y buscan crear un escenario comunicacional lejano a la realidad«, escribieron.

«Megamedia es enfático en señalar que la condición de los participantes de nuestras producciones en desarrollo se encuentra absolutamente al día, con los trámites migratorios requeridos y dentro de las normas legales vigentes, establecidas para estos casos», agregaron, respecto a la anterior denuncia de Di Mondo al canal.

Por último, desde Mega cerraron así el comunicado: «Nos reservamos el derecho de estudiar y ejercer las acciones legales pertinentes«.

