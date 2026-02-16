«Lo vi golpearla, lo vi maltratarla»: Julio César Rodríguez impactó tras revelar episodio de violencia intrafamiliar que sufrió su madre

En el capítulo de este domingo de Primer Plano, Julio César Rodríguez se tomó un minuto para revelar una triste vivencia familiar. El animador no pudo contener sus lágrimas, tras recordar el suceso.

Todo comenzó cuando en el programa analizaban la situación entre Américo y Yamila Reyna. Esto, tras supuestos hechos de violencia intrafamiliar, además de presuntos problemas con el alcohol.

Julio César Rodríguez impactó tras revelar episodio de violencia intrafamiliar que sufrió su madre

Tras analizar el caso comlpeto entre Yamila Reyna y Américo, Julio César emitió su opinión, dando paso a una vivencia personal: «No basta con querer. Hay que estar sano y hay que estar bien para amar. Y en esto pongo una situación personal para no exponer a nadie».

«Yo que viví la relación de mi padre alcohólico con mi madre«, reveló el conductor del programa.

En esa misma línea, impactó con su revelación: «Lo vi golpearla, lo vi maltratarla y yo lo eché de la casa a golpes, a mi propio padre«.

Entre lágrimas, Julio César Rodríguez reflexionó: «Te quiero decir que no basta con querer y amar, es algo mucho más profundo. Hay que estar bien, hay que estar sano, hay que curarse, hay que tener red de apoyo».

«No basta con hablar en un micrófono en un show y echarlo al chiste, hay que tomarlo en serio, porque el daño no es sólo a tí, el daño es a tu entorno, a tu familia, a tus hijos«, explicó el animador.

Por último, Julio César Rodríguez cerró con un potente mensaje: «Te condiciona, porque esos niños, después tienen miedo a las relaciones, tienen miedo a lo que pase en la casa, tienen miedo a querer, tienen miedo a amar, a tener miedo a comprometerse… o sea condiciona a toda tu familia, a tus hijos mucho más».

