¿Qué son los Therians?: El fenómeno de redes sociales sobre personas que se identifican como animales

Últimamente en las redes sociales se ha hecho popular un fenómeno viral de las calles. Se trata de personas que se identifican como animales, quienes se hacen llamar como Therian.

Ellos actúan y comparten entre ellos teniendo las mismas actitudes que puedes ver, por ejemplo, en un perro. Se disfrazan con máscaras personalizadas dependiendo la raza que se identifique. Revisa su origen y detalles del nuevo fenómeno del internet.

¿Qué es ser Therian?

Es una identidad en la que la persona siente una profunda conexión con algún tipo de animal, como un perro, lobo, zorro, entre otros. Esta conexión se transforma en una identidad con el animal a nivel espiritual o psicológico.

No se trata solo de disfrazarse o seguir las tendencias, es un estilo de vida que ha tomado protagonismo en las redes sociales.

Esta manifestación surge en los años 90’ con el término “otherkin”, que en internet se usaba para referirse a quienes no se reconocían como seres humanos. De hecho, el término therian se origina de la abreviatura “therianthropy”, que significa “bestia humana”.

El fenómeno ha tomado popularidad en países como Argentina y Uruguay. Sin embargo, Chile no se queda atrás. En redes sociales hay registro de therians en Copiapó, Rancagua, Concepción e Iquique.

¿Cómo reconocer un therian?

Esta tribu urbana se distingue por el uso de máscaras extravagantes de animales con la boca descubierta. La máscara suele ser del animal con el que se identifican y personalizan como si fuese una plasmación del mismo ser vivo.

Aparte, utilizan accesorios como colas peludas, cintillos con orejas grandes, guantes en formas de pata o hasta zapatos que simulan las patas del animal.

Otra característica de este grupo es que cuando se reúnen hacen competencias de quién ladra o aúlla más fuerte, o quién salta igual que un animal. Lo mismo con la velocidad al caminar, ya que estos caminan como los animales, o sea, en cuatro patas.

