Restricción vehicular de este martes en Santiago: revisa los vehículos que no pueden circular este 19 de mayo

Desde el 1 de mayo que está en vigencia la restricción vehicular en Santiago. Medida que está enfocada en cuidar la calidad del aire y que genera que múltiples vehículos no puedan circular por la capital.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente. En este sentido, rige en meses de invierno y otoño que es cuando más se acumula contaminación.

La restricción vehicular rige de lunes a viernes, excepto días feriados. Por otro lado, el horario es entre 07:30 y 21:00 horas.

La restricción vehicular de este martes 19 de mayo

Los vehículos que tienen restricción vehicular durante la jornada de este martes 19 de mayo son los que tienen patentes que terminan en los siguientes dígitos:

Automóviles catalíticos que fueron inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 0 y 1.

Automóviles que no son catalíticos que no tienen sello verde: 0-1-2-3.

Motocicletas previas al 2002: 0-1-2-3.

Motocicletas inscritas desde el 2002 hasta septiembre de 2010: 0 y 1.

Buses de pasajeros que no cuentan con sello verde: 0-1-2-3.

Transportes de carga que no cuentan con sello verde: 0-1-2-3.

Es importante mencionar que todo vehículo que no tiene sello verde, no puede transitar por el anillo de Américo Vespucio, independiente del último número de su placa patente.

En este sentido, se recomienda que los conductores estén atentos a la restricción vehicular y cumplan con la medida con el fin de cuidar la calidad del aire y también evitar ser multado.

Vale señalar que las sanciones por incumplir esta normativa van desde 1 a 1.5 UTM. Esto se traduce aproximadamente desde entre $70 mil y $90 mil.

Por otro lado, resulta relevante dejar en claro que la restricción vehicular va a estar en vigencia hasta el 31 de agosto. En tanto, para revisar el calendario del resto de la semana y conocer más detalles se puede revisar el sitio web del Gobierno.

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