«Es la primera que nos sacamos»: Mario Velasco compartió romántica fotografía con su nueva pareja

Este fin de semana tuvo lugar el Día de San Valentín, donde muchas parejas del espectáculo aprovecharon para compartir sus románticas postales. Uno de ellos fue el rostro de TV, Mario Velasco, que subió la primera foto con su nueva pareja.

Cabe recordar que al animador ya lleva un tiempo alejado de las pantallas, tras su salida de Zona de Estrellas.

Mario Velasco compartió romántica fotografía con su nueva pareja

Mario Velasco compartió este sábado 14 de febrero una fotografía con su nueva pareja, Javiera Guzmán. El rostro de TV acompañó la fotografía con la canción «Tan Enamorados«, de Ricardo Montaner.

La mujer de 32 años, trabaja como productora de eventos en DG Medios, según contó Mario Velasco a LUN. Además, también comentó que se conocieron en un restaurant, y que desde junio mantienen una relación.

Sobre su relación, Mario Velasco en conversación con Las Últimas Noticias, relató: «(Estos ocho meses han sido) Muy lindos. Hemos disfrutado, hemos viajado unos días a Río de Janeiro, el Valle del Elqui, Bahía Inglesa. Nos encanta pasear juntos. Ha sido lindo y bien intenso«.

«Igual, claro, ella no trabaja en los medios y tratamos de mantener bajo perfil, pero ayer 14 de febrero subí una fotito juntos. De hecho, es la primera que nos sacamos«, reveló el animador de TV.

En esa misma línea, Mario Velasco aseguró que su entorno familiar ya la conoce, exceptuando a su hija Julieta: «Ella no la conoce, porque viene a Chile ahora en marzo, así que ahí será formalmente. Pero obvio que lo sabe. ¡Qué nervios igual! Pero me tinca que se van a llevar bien. Mi hijo mayor sí la conoce y se llevan súper bien«, cerró.

